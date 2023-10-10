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10.10.2023  13:05   Віталій Хінєвіч

Ракетний удар по селу Гроза на Харківщині: кількість загиблих зросла

Станом на зараз кількість загиблих у селі Гроза через російський ракетний удар збільшилася до 53 людей, серед яких 8-річний хлопчик.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.
 
Повідомляється, що отримали тілесні ушкодження 6 мирних мешканців. Триває ідентифікація тіл загиблих. Вже ідентифіковано 49 тіл, вважаються безвісти зниклими 5 осіб.
 
Правоохоронці з першої хвилини злочину проводять кропітку роботу для встановлення всіх загиблих цієї трагедії. Призначено 64 судово-медичних експертизи трупів і людських решток та 91 ДНК-експертиза.
 
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Вже проведено 36 судово-медичних експертиз та 64 детальних огляди тіл та людських решток загиблих осіб.
 
Вкотре наголошуємо: російська армія завдала цілеспрямований удар по цивільним. Жодного українського військового у місцевому кафе не було.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що ворог здійснив обстріл села Гроза Куп'янського району 5 жовтня о 13.24.
 
Источник:   Харківська обласна прокуратура
 Тэги:  агрессия россии, харків
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