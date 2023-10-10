10.10.2023 13:05 Віталій Хінєвіч
Ракетний удар по селу Гроза на Харківщині: кількість загиблих зросла
Станом на зараз кількість загиблих у селі Гроза через російський ракетний удар збільшилася до 53 людей, серед яких 8-річний хлопчик.
Про це повідомляє РЕДПОСТ
із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.
Повідомляється, що отримали тілесні ушкодження 6 мирних мешканців. Триває ідентифікація тіл загиблих. Вже ідентифіковано 49 тіл, вважаються безвісти зниклими 5 осіб.
Правоохоронці з першої хвилини злочину проводять кропітку роботу для встановлення всіх загиблих цієї трагедії. Призначено 64 судово-медичних експертизи трупів і людських решток та 91 ДНК-експертиза.
Вже проведено 36 судово-медичних експертиз та 64 детальних огляди тіл та людських решток загиблих осіб.
Вкотре наголошуємо: російська армія завдала цілеспрямований удар по цивільним. Жодного українського військового у місцевому кафе не було.
Раніше РЕДПОСТ
писав, що ворог здійснив обстріл
села Гроза Куп'янського району 5 жовтня о 13.24.
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Комментариев: 0