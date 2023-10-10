Ігор Терехов привітав з днем народження Почесного громадянина міста Катіба Мамедова

Харківський міський голова Ігор Терехов сьогодні, 10 жовтня, привітав з днем народження Почесного громадянина міста Харкова, українського скульптора, педагога, народного художника України Катіба Мамедова, передає РЕДПОСТ .
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Справи, які потребують логічного підходу, будуть успішними. За умови, що зможете подолати осінню нудьгу.
Ранок та день у Харкові будуть хмарними, а вечір обіцяє ясну погоду. Без опадів.
В Україні 10 жовтня відзначають День працівників стандартизації та метрології.
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