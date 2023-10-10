10.10.2023 12:50 Віталій Хінєвіч

Ігор Терехов привітав з днем народження Почесного громадянина міста Катіба Мамедова

Харківський міський голова Ігор Терехов сьогодні, 10 жовтня, привітав з днем народження Почесного громадянина міста Харкова, українського скульптора, педагога, народного художника України Катіба Мамедова, передає РЕДПОСТ .

«Чудовий майстер та неординарна людина, Ви подарували нам пам'ятники, які знають усі городяни. Ваші скульптури, які прикрашають центр міста, увічнюють імена тих, хто жив, творив та працював у Харкові, хто надихає городян і сьогодні.

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Дякую за ваш талант, любов до рідного міста! Бажаю вам натхнення, життєвих сил та енергії, міцного здоров'я та творчих успіхів, сімейного благополуччя, щастя та миру!» - говориться у привітанні.