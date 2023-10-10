10.10.2023 12:30 Віталій Хінєвіч

В Україні пацієнти з цукровим діабетом І типу почали отримувати тест-смужки за програмою реімбурсації

Починаючи з 8 жовтня пацієнти з цукровим діабетом І типу почали отримувати тест-смужки для вимірювання рівня цукру в межах програми реімбурсації – безоплатно або з частковою доплатою.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на МОЗ України.

Так перший е-рецепт на тест-смужки за програмою реімбурсації було виписано лікарем-ендокринологом з Одещини. Усього на цей час було виписано понад 70 е-рецептів на тест-смужки.

На сьогодні перелік реімбурсації включає 23 найменування тест-смужок для глюкометрів, вартість яких підлягає повному чи частковому відшкодуванню. Їх вартість наразі відшкодовує держава.

Для того, щоб отримати тест-смужки безоплатно чи з доплатою за програмою реімбурсації, необхідно мати електронний рецепт. Такий рецепт може виписати як лікар-ендокринолог (зокрема і дитячий), так і лікар первинної медичної допомоги (терапевт, педіатр чи сімейний лікар) будь-якого медичного закладу, який працює з електронною системою охорони здоровʼя (ЕСОЗ).

Натомість на тимчасово окупованих територіях та в зоні бойових дій тест-смужки можуть відпускатися і за паперовими рецептами.

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Як отримати електронний рецепт на тест смужки за програмою реімбурсації:

Зверніться до лікаря.

Під час прийому лікар випише електронний рецепт. Підкреслимо, що для того, щоб отримати е-рецепт не обовʼязково мати декларацію з лікарем первинної медичної допомоги.

Після цього ви отримаєте СМС-повідомлення з номером електронного рецепта та унікальним кодом його погашення.

Зверніть увагу, що погасити рецепт можна протягом 30 днів з моменту його виписування.

Зверніться до аптеки, яка має договір із НСЗУ за програмою «Медичні вироби для визначення рівня глюкози в крові».

Знайти аптеку, яка відпускає тест-смужки в межах програми реімбурсації можна, скориставшись спеціальним дашбордом, який підкаже адресу найближчої до вас аптеки. Для цього достатньо ввести чи обрати з переліку в пошуковому рядку назву вашого населеного пункту.

Назвіть фармацевту номер рецепта та узгодьте, які з доступних тест-смужок підійдуть до вашого глюкометра.

Працівник аптеки запропонує наявні тест-смужки, вартість яких відшкодовується за програмою реімбурсації, та узгодить з пацієнтом який саме виріб йому необхідно видати за рецептом (модель, виробник, можливі варіанти пакування тощо).

Назвіть фармацевту код погашення рецепта для отримання тест-смужок

Відповідно до того, які тест-смужки обрав пацієнт та їхньої кількості фармацевт погашає рецепт безоплатно або з доплатою.

Нагадаємо, держава забезпечує пацієнтів із захворюванням на діабет 1 типу тест-смужками для вимірювання цукру в крові.

Раніше РЕДПОСТ писав, що медики у Харківській області врятували чоловіка.