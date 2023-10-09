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09.10.2023  12:45   Віталій Хінєвіч

Енергетики закликають харків'ян дотримуватися привал пожежної безпеки

АТ "Харківобленерго" закликає харків'ян та мешканців області згадати основні вимоги до використання електроприладів у побуті та суворо їх дотримуватися, передає РЕДПОСТ .

 
Серед основних причин пожеж, які виникають в осінньо-зимовий період, є перенавантаження електромережі та порушення правил експлуатації електрообладнання.
 
Під час експлуатації електрообладнання не допускається:
 
  • використовувати для опалення приміщення нестандартного (саморобного) електронагрівального обладнання;
  • розміщувати електроприлади поряд із диваном, ліжком, шторами тощо;
  • залишати без нагляду ввімкнені електроприлади;
  • затискати електропроводи дверима, віконними рамами;
  • підвішувати речі на проводи, вимикачі та розетки;
  • користуватися пошкодженими розетками, відгалуджувальними та з’єднувальними коробками, вимикачами та іншими електровиробами;
  • користуватися електроприладами, проводи живлення яких мають пошкоджену ізоляцію;
  • тримати горючі матеріали на відстані менше 1 м від електроустаткування та під електрощитами;
  • підвішувати світильники безпосередньо на проводи, обгортати електролампи і світильники папером, тканиною та іншими горючими матеріалами.
 
"Слід вчасно проводити ревізію електромережі, утримувати в справному стані розетки, вимикачі, рубильники та інші електроприлади. Категорично забороняється підвішувати абажури на електричних проводах, заклеювати електричні проводи шпалерами, зафарбовувати олійною фарбою, включати в одну розетку одночасно декілька приладів. Йдучи з будинку, слід вимикати побутову техніку, не залишати ввімкненими електроприлади, що працюють в режимі очікування", – зазначають енергетики.
 
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У разі виявлення ознак пожежі (горіння) кожний громадянин зобов’язаний:
 
  • негайно повідомити про це за телефоном 101. При цьому необхідно назвати місцезнаходження об’єкта, вказати кількість поверхів будинку, місце виникнення пожежі, обстановку на пожежі, наявність людей, а також повідомити своє прізвище;
  • вжити (за можливості) заходи щодо евакуювання людей, гасіння (локалізації) пожежі первинними засобами пожежогасіння та збереження матеріальних цінностей;
  • якщо пожежа виникла на підприємстві, повідомити про неї керівника чи відповідну компетентну посадову особу та (або) чергового на об’єкті;
  • у разі необхідності викликати інші аварійно-рятувальні служби.

Раніше РЕДПОСТ писав, що комунальне підприємство «Харківводоканал» активно готує об'єкти до зими.

Источник:   Харківобленерго
 Тэги:  жкг, харків
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