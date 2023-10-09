Кількість загиблих внаслідок ракетного удару по селу Гроза на Харківщині може збільшитися, – Прокуратура

Через потужний вибух тіла загиблих дуже понівечені та обгорілі, й фахівці не можуть поки що ідентифікувати всі знайдені останки.
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на речника прокуратури Дмитра Чубенка, станом на ранок 9 жовтня 2023 року за зовнішніми ознаками та за допомогою експрес ДНК-тестів ідентифіковано 49 осіб.
На цей час зафіксовано щонайменше 51 загиблу особу на основі знайдених залишків тіл.
Також отримано звернення від родичів про п'ять осіб, які, ймовірно, перебували в кафе, але не були ідентифіковані та тепер вважаються безвісти зниклими. Важливо відзначити, що серед цих осіб немає дітей.
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День обіцяє бути успішним, причому не лише для вас, а й для ваших опонентів. Тож як мінімум здорової конкуренції сьогодні не уникнути.
Хмари, шо з'являться на небі вранці та протримаються у Харкові майже увесь день, ввечері повинні розсіятися. Без опадів.
Починаючи з 2000 року, 9 жовтня відзначають День ріелтора в Україні.
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