09.10.2023 12:19 Рита Парфенова

Кількість загиблих внаслідок ракетного удару по селу Гроза на Харківщині може збільшитися, – Прокуратура

Через потужний вибух тіла загиблих дуже понівечені та обгорілі, й фахівці не можуть поки що ідентифікувати всі знайдені останки.

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на речника прокуратури Дмитра Чубенка, станом на ранок 9 жовтня 2023 року за зовнішніми ознаками та за допомогою експрес ДНК-тестів ідентифіковано 49 осіб.

На цей час зафіксовано щонайменше 51 загиблу особу на основі знайдених залишків тіл.



Також отримано звернення від родичів про п'ять осіб, які, ймовірно, перебували в кафе, але не були ідентифіковані та тепер вважаються безвісти зниклими. Важливо відзначити, що серед цих осіб немає дітей.

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Процес відбору та порівняння ДНК-матеріалів ще триває. З урахуванням заяв родичів і можливих додаткових ідентифікацій загиблих осіб, загальна кількість загиблих може зрости до 54 осіб.

Раніше РЕДПОСТ писав, що ворог здійснив обстріл села Гроза Куп'янського району 5 жовтня о 13.24.