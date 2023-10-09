    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події Кількість загиблих внаслідок ракетного удару по селу Гроза на Харківщині може збільшитися, – Прокуратура
09.10.2023  12:19   Рита Парфенова

Кількість загиблих внаслідок ракетного удару по селу Гроза на Харківщині може збільшитися, – Прокуратура

Через потужний вибух тіла загиблих дуже понівечені та обгорілі, й фахівці не можуть поки що ідентифікувати всі знайдені останки.

Наслідки ракетного удару по селу Гроза у Харківській області

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на речника прокуратури Дмитра Чубенка, станом на ранок 9 жовтня 2023 року за зовнішніми ознаками та за допомогою експрес ДНК-тестів ідентифіковано 49 осіб.

На цей час  зафіксовано щонайменше 51 загиблу особу на основі знайдених залишків тіл.

Також отримано звернення від родичів про п'ять осіб, які, ймовірно, перебували в кафе, але не були ідентифіковані та тепер вважаються безвісти зниклими. Важливо відзначити, що серед цих осіб немає дітей.

Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram
 
Процес відбору та порівняння ДНК-матеріалів ще триває. З урахуванням заяв родичів і можливих додаткових ідентифікацій загиблих осіб, загальна кількість загиблих може зрости до 54 осіб.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що ворог здійснив обстріл села Гроза Куп'янського району 5 жовтня о 13.24.
Тэги:  гроза, прокуратура, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
06.10 Медицина Стало відомо про стан поранених під час ракетних ударів по Харківщині - селу Гроза та Харкову 06.10 Надзвичайні події Збільшилась кількість жертв після ракетного удару по селу Гроза на Харківщині: як виглядає місце влучання (відео) 05.10 Надзвичайні події На Харківшині, у селі Гроза завершено рятувальні роботи
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2023 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 