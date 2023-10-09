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09.10.2023  12:05   Віталій Хінєвіч

Маршалів залізничної безпеки на вокзалах та в поїздах запроваджує Укрзалізниця

Маршали залізничної безпеки є працівники відомчої воєнізованої охорони товариства, головне завдання яких — контролювати безпекову ситуацію в пасажирських перевезеннях та своєчасно реагувати у разі потреби.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Укрзалізницю.
 
Зазначається, що на відміну від своїх колег-охоронців, які працюють на об’єктах залізниці у службовій формі з усіма знаками розрізнення, маршали працюють не публічно. Тож ні добропорядні громадяни, ні зловмисники не знають про ловців на правопорушників.
 
«Це розповсюджена модель роботи безпекових підрозділів на авіаційних маршрутах. Перед нашими маршалами, які інкогніто знаходяться в поїздах та на вокзалах, стоїть завдання оцінити ризики та оперативно відреагувати на загрозу, яка може виникати під час подорожі пасажирів. Також це всі спеціально підготовлені фахівці», – зазначив голова правління АТ «Укрзалізниця» Євген Лященко. 
 
Перші маршали Укрзалізниці розпочали свою роботу у вересні, зокрема, вони працюють на одному з популярних західних напрямків, який наразі потребує більшої уваги для гарантування безпеки пасажирів. 
 
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Нагадаємо, що Укрзалізниця через повномасшабне вторгнення посилила безпековий контроль на залізничних об’єктах, зокрема, на вокзалах, з метою недопущення перевезення громадянами вибухонебезпечних та інших не дозволених для перевезення речовин та зброї без належного дозволу. 
 
Також, як повідомлялося раніше, у рамках реалізації проєкту «Залізна безпека» компанія запровадила супровід воєнізованої охорони у 9 пасажирських поїздах.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що Укрзалізниця нагадала про правила безпеки на залізничних об'єктах.
 
Источник:   Укрзалізниця
 Тэги:  укрзалізниця, маршал
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