    
Главная Новини Харкова ЖКГ Комунальне підприємство «Харківводоканал» активно готує об'єкти до зими
09.10.2023  11:20   Віталій Хінєвіч

Комунальне підприємство «Харківводоканал» активно готує об'єкти до зими

Ремонтники комплексу «Харківводопостачання» інтенсивними темпами ведуть підготовку всіх об'єктів водопровідного господарства до безвідмовної роботи в зимовий період, передає РЕДПОСТ .

 
Зокрема, минулими вихідними у Шевченківському районі бригади аварійно-відновлювальних робіт Олександра Смирнова, Дмитра Олітто та Андрія Задорожного усунули чотири аварійні ситуації на водоводах, розташованих на вулиці Ахсарова (діаметр 1000 мм), пр. Людвіга Свободи (діаметр 1000 мм), вулицях Данилевського (діаметр 400 мм) та Клочківській (діаметр 100 мм).
 
«Як завжди спрацювали чітко та злагоджено: оперативно виявили пошкодження та негайно розпочали їх ліквідацію. Після завершення робіт території упорядкували», - поінформував начальник районної служби Андрій Целогородцев.
 
Тим часом, у Новобаварському районі ремонтники також провели відновлювальні заходи на чотирьох ділянках водопровідних мереж у провулку Світло Шахтаря, на вулиці Фельдшерській та Григорівському шосе.
 
«Щодня намагаємося по максимуму виконати комплекс ремонтних та профілактичних робіт. Все це дозволяє утримувати ситуацію із водопостачанням під контролем», - зазначив начальник районної служби Євгеній Сальков.
 
Для економії часу ремонтних бригад необхідно докладніше повідомляти про виток води, вказуючи місце самої точки витоку, точну адресу, надавати номер телефону заявника для уточнення. Цю інформацію можна повідомити за телефоном 15-33.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харківській області продовжують відновлювати дороги.
 
Источник:   Харківводоканал
 Тэги:  жкг, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
09.10 ЖКГ Енергетики закликають харків'ян дотримуватися привал пожежної безпеки 07.10 ЖКГ Харківські комунальники завершили ремонтні роботи на пошкоджених ракетними ударами мережах 05.10 ЖКГ Енергетики відновили світло ще в одному селі Вовчанської громади
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2023 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 