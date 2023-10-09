09.10.2023 11:20 Віталій Хінєвіч

Комунальне підприємство «Харківводоканал» активно готує об'єкти до зими

Ремонтники комплексу «Харківводопостачання» інтенсивними темпами ведуть підготовку всіх об'єктів водопровідного господарства до безвідмовної роботи в зимовий період, передає РЕДПОСТ .

Зокрема, минулими вихідними у Шевченківському районі бригади аварійно-відновлювальних робіт Олександра Смирнова, Дмитра Олітто та Андрія Задорожного усунули чотири аварійні ситуації на водоводах, розташованих на вулиці Ахсарова (діаметр 1000 мм), пр. Людвіга Свободи (діаметр 1000 мм), вулицях Данилевського (діаметр 400 мм) та Клочківській (діаметр 100 мм).

«Як завжди спрацювали чітко та злагоджено: оперативно виявили пошкодження та негайно розпочали їх ліквідацію. Після завершення робіт території упорядкували», - поінформував начальник районної служби Андрій Целогородцев.

Тим часом, у Новобаварському районі ремонтники також провели відновлювальні заходи на чотирьох ділянках водопровідних мереж у провулку Світло Шахтаря, на вулиці Фельдшерській та Григорівському шосе.

«Щодня намагаємося по максимуму виконати комплекс ремонтних та профілактичних робіт. Все це дозволяє утримувати ситуацію із водопостачанням під контролем», - зазначив начальник районної служби Євгеній Сальков.

Для економії часу ремонтних бригад необхідно докладніше повідомляти про виток води, вказуючи місце самої точки витоку, точну адресу, надавати номер телефону заявника для уточнення. Цю інформацію можна повідомити за телефоном 15-33.