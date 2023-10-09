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09.10.2023  11:41   Рита Парфенова

Висотні робітники ліквідують наслідки ракетного удару по Харкову (фото)

Покрівлі домівок, яки опинилися в епіцентрі ракетного удару по Харкову 6 жовтня 2023 року ремонтують та обстежують фахівці.


Фото: ХМР

Як повідомляє  РЕДПОСТ із посиланням на пресслужбу міськради, роботи з ліквідації наслідків ворожого обстрілу  в Основ'янському районі Харкова.

Зокрема, на вулицях Георгія Тарасенка та Молочній бригади міського підприємства «Харківспецбуд» здійснюють роботи з ліквідації аварійних пошкоджень покрівель.

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Крім того, комунальники проводять огляд покрівель у будинках, що розташовані біля місця вибуху, для виявлення можливих пошкоджень та їх подальшого усунення.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що ремонтники комплексу «Харківводопостачання» інтенсивними темпами ведуть підготовку всіх об'єктів водопровідного господарства до безвідмовної роботи в зимовий період.
 
бригади КП «Харківспецбуд» усувають аварійність пошкоджених покрівель на вулицях Георгія Тарасенка та Молочній бригади КП «Харківспецбуд» усувають аварійність пошкоджених покрівель на вулицях Георгія Тарасенка та Молочній
бригади КП «Харківспецбуд» усувають аварійність пошкоджених покрівель на вулицях Георгія Тарасенка та Молочній

 

Источник:   ХМР
 Тэги:  покрівля, харків
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