09.10.2023 11:41 Рита Парфенова

Висотні робітники ліквідують наслідки ракетного удару по Харкову (фото)

Покрівлі домівок, яки опинилися в епіцентрі ракетного удару по Харкову 6 жовтня 2023 року ремонтують та обстежують фахівці.



Фото: ХМР

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на пресслужбу міськради, роботи з ліквідації наслідків ворожого обстрілу в Основ'янському районі Харкова.



Зокрема, на вулицях Георгія Тарасенка та Молочній бригади міського підприємства «Харківспецбуд» здійснюють роботи з ліквідації аварійних пошкоджень покрівель.

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Крім того, комунальники проводять огляд покрівель у будинках, що розташовані біля місця вибуху, для виявлення можливих пошкоджень та їх подальшого усунення.

Раніше РЕДПОСТ писав, що ремонтники комплексу «Харківводопостачання» інтенсивними темпами ведуть підготовку всіх об'єктів водопровідного господарства до безвідмовної роботи в зимовий період.