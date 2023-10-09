Висотні робітники ліквідують наслідки ракетного удару по Харкову (фото)

Покрівлі домівок, яки опинилися в епіцентрі ракетного удару по Харкову 6 жовтня 2023 року ремонтують та обстежують фахівці.
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на пресслужбу міськради, роботи з ліквідації наслідків ворожого обстрілу в Основ'янському районі Харкова.
Зокрема, на вулицях Георгія Тарасенка та Молочній бригади міського підприємства «Харківспецбуд» здійснюють роботи з ліквідації аварійних пошкоджень покрівель.
Комментариев: 0
День обіцяє бути успішним, причому не лише для вас, а й для ваших опонентів. Тож як мінімум здорової конкуренції сьогодні не уникнути.
Хмари, шо з'являться на небі вранці та протримаються у Харкові майже увесь день, ввечері повинні розсіятися. Без опадів.
Починаючи з 2000 року, 9 жовтня відзначають День ріелтора в Україні.
влажность:
давление:
ветер: