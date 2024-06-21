Комунальники відновлюють дах харківського житлового будинку (фото)

Капітальний ремонт покрівлі наразі триває у житловому будинку на вулиці Миру.
Як повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Департамент з благоустрою, відбудови та реконструкції міськради, роботи розпочалися два дні тому, і наразі фахівці демонтували вже близько 600 кв. м старого покриття.
Після завершення демонтажу вони укладуть два шари руберойду. Крім того, спеціалісти відремонтують конструктивні елементи, такі як вентиляційні канали та парапети.
Якщо погода дозволить, будівельники працюватимуть без вихідних. За таких умов завершення робіт заплановане на середину липня.
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Сьогоднішній день ідеально підходить для організації заходів та спілкування. Спілкування з коханою людиною принесе особливу радість та гармонію у почуттях.
Погода буде ясною, тільки ввечері на небі з'являться хмари. Без опадів.
21 червня 2015 року вся світова спільнота любителів та професіоналів йоги відзначила I Міжнародний день йоги.
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