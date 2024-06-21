21.06.2024 15:43 Рита Парфенова

Комунальники відновлюють дах харківського житлового будинку (фото)

Капітальний ремонт покрівлі наразі триває у житловому будинку на вулиці Миру.

Як повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Департамент з благоустрою, відбудови та реконструкції міськради, роботи розпочалися два дні тому, і наразі фахівці демонтували вже близько 600 кв. м старого покриття.

Після завершення демонтажу вони укладуть два шари руберойду. Крім того, спеціалісти відремонтують конструктивні елементи, такі як вентиляційні канали та парапети.

Якщо погода дозволить, будівельники працюватимуть без вихідних. За таких умов завершення робіт заплановане на середину липня.