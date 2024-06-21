    
Главная Новини Харкова ЖКГ Комунальники відновлюють дах харківського житлового будинку (фото)
21.06.2024  15:43   Рита Парфенова

Комунальники відновлюють дах харківського житлового будинку (фото)

Капітальний ремонт покрівлі наразі триває у житловому будинку на вулиці Миру.

У житловому будинку на вул. Миру триває капітальний ремонт покрівлі.

Як повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Департамент з благоустрою, відбудови та реконструкції міськради, роботи розпочалися два дні тому, і наразі фахівці демонтували вже близько 600 кв. м старого покриття.

У житловому будинку на вул. Миру триває капітальний ремонт покрівлі.

Після завершення демонтажу вони укладуть два шари руберойду. Крім того, спеціалісти відремонтують конструктивні елементи, такі як вентиляційні канали та парапети.

Якщо погода дозволить, будівельники працюватимуть без вихідних. За таких умов завершення робіт заплановане на середину липня.

У житловому будинку на вул. Миру триває капітальний ремонт покрівлі.

Тэги:  покрівля, благоустрій, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
13.05 ЖКГ У Харкові лагодять покрівлі обстріляних ворогом будинків 09.10 ЖКГ Висотні робітники ліквідують наслідки ракетного удару по Харкову (фото)
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2024 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 