21.06.2024 16:22 Рита Парфенова

«Ідейного» харків'янина, який передавав ворогу мапи з розташуванням захісників, чекає суд

Перед судом постане харків’янин, який передавав представнику ФСБ РФ інформацію про Сили оборони на Харківщині.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

За даними слідства, безробітний харків’янин, маючи стійку антиукраїнську позицію, підтвердив через проросійський Telegram-бот готовність допомагати ворогу. У жовтні 2023 року він налагодив контакт із представником фсб рф і отримав пропозицію співпраці для проведення підривної діяльності проти України.

На завдання російського куратора харків’янин збирав інформацію про розташування української військової техніки та особового складу захисників на території Харкова і області. Ці дані він відправляв у вигляді текстових повідомлень та скріншотів Google-мап з відповідними позначками.

Під час обшуку в телефоні чоловіка правоохоронці виявили листування з представником ворожої спецслужби. Також встановлено, що обвинувачений давно є прихильником "руського миру" — у себе вдома він зберігав книгу про президента рф, автором якої є журналіст так званого "кремлівського пулу", а також зображення прапора і герба держави-агресора, георгіївську стрічку і навіть російський народний музичний інструмент.

Харківська обласна прокуратура затвердила та направила до суду обвинувальний акт щодо 55-річного чоловіка за фактом державної зради, вчиненої в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України).

Обвинувачений перебуває під вартою і буде судимий в Орджонікідзевському районному суді м. Харкова.

За державну зраду, вчинену в умовах воєнного стану, йому загрожує позбавлення волі на строк п’ятнадцять років або довічне ув'язнення з конфіскацією майна.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що харків'янці, яка коригувала ворожі удари по місту, загрожує довічне ув'язнення.