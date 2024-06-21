21.06.2024 12:25 Віталій Хінєвіч

Харків'янці, яка коригувала ворожі удари по місту, загрожує довічне

За даними слідства, на початку січня 2024 року безробітна, неодноразово судима харківʼянка налагодила контакт через месенджер «Телеграм» з представником російської спецслужби.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

Від куратора 34-річна жінка отримала завдання збирати розвідувальні дані щодо місць та наслідків вогневих уражень збройними силами рф по обласному центру.

Весь січень зрадниця приховано «документувала» наслідки повітряних атак рф по житлових масивах Харкова. Жінка фотографувала та знімала відео, які у подальшому надсилала співробітнику російської спецслужби. Також вона збирала розвіддані про маршрути переміщення підрозділів ЗСУ та української техніки по місту.

24 січня коригувальниця під виглядом «небайдужої харківʼянки» пішла фіксувати для ворога наслідки російських ракетних атак по Київському та Холодногірському районах м. Харкова.

Нагадаємо, що 23 січня близько 22:00 російські військові здійснили ракетну атаку по Харкову, внаслідок якої було пошкоджено наукову установу, житлові будинки, магазини, кафе, аптеки, поштову установу та низку інших обʼєктів цивільної інфраструктури. Постраждали 9 цивільних громадян, серед них 4-річна дівчинка.

За «роботу» на ворога обвинувачена встигла отримати 4150 гривень.

На початку лютого правоохоронці затримали жінку в Харкові в порядку ст. 208 КПК України. Вона перебуває під вартою. Обвинувачену судитимуть у Київському районному суді м. Харкова.

За державну зраду, вчинену в умовах воєнного стану, їй загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк п’ятнадцять років або довічне позбавлення волі, з конфіскацією майна.

Досудове розслідування та оперативний супровід — Управління СБУ в Харківській області.

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