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21.06.2024  11:55   Віталій Хінєвіч

У Харкові чоловік напав на брата з ножем

Подія сталась в Індустріальному районі. 19 червня близько 00:10 до поліції звернувся лікар бригади швидкої допомоги та повідомив про госпіталізацію до медичного закладу 53-річного чоловіка із ножовими пораненнями.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.
 
Поліцейські в ході проведення оперативно–розшукових заходів протягом доби встановили особу нападника. Ним виявився 52-річний рідний брат потерпілого.
 
Між чоловіками на побутовому ґрунті виник конфлікт, в результаті якого один з них схопив ніж та наніс тілесні ушкодження рідному братові.
 
Зловмисника затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та повідомили про підозру у скоєнні злочину. 
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що до поліцейських Харківщини упродовж доби звернулося понад 1290 громадян.
 
Тэги:  події, харків
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