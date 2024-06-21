21.06.2024 11:55 Віталій Хінєвіч

У Харкові чоловік напав на брата з ножем

Подія сталась в Індустріальному районі. 19 червня близько 00:10 до поліції звернувся лікар бригади швидкої допомоги та повідомив про госпіталізацію до медичного закладу 53-річного чоловіка із ножовими пораненнями.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.

Поліцейські в ході проведення оперативно–розшукових заходів протягом доби встановили особу нападника. Ним виявився 52-річний рідний брат потерпілого.

Між чоловіками на побутовому ґрунті виник конфлікт, в результаті якого один з них схопив ніж та наніс тілесні ушкодження рідному братові.

Зловмисника затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та повідомили про підозру у скоєнні злочину.

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