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21.06.2024  11:25   Віталій Хінєвіч

Укрзалізниця повідомила про зміну руху поїздів

23 червня розпочинаються ремонтні роботи на польській станції Хелм.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Укрзалізницю.
 
Такі поїзди як: 
 
  • №67/68 Київ — Варшава — Київ 
  • №19/20 Київ — Хелм — Київ 
  • №119 Дніпро — Хелм 
  • №24 Хелм — Київ 
не зазнають жодних змін. Вони та пересадкові поїзди до/з Варшави курсуватимуть як зазвичай.
 
Проте, маршрут поїздів: 
 
  • №23 Київ — Хелм
  • №93/94 Харків — Хелм — Харків
  • №120 Хелм — Дніпро 
будуть обмежені до польської прикордонної станції Дорохуськ замість Хелму, відстань між якими складає всього 25 км.
 
Пасажири, які подорожуватимуть цими поїздами, проходитимуть прикордонно-митний контроль традиційним чином: у поїзді Укрзалізниці. Пересадка на польський поїзд до/з Варшави буде здійснюватися на станції Дорохуськ наступним чином:
 
Двогрупний поїзд №93/23 Харків/Київ — Дорохуськ прибуватиме на станцію Дорохуськ о 06:45, після чого у поїзді буде проходити прикордонно-митний контроль до 08:15. Пересадковий поїзд до Варшави TLK 25150 вирушатиме з Дорохуська о 09:10 (Хелм 09:31 – 09:36) та прибуватиме на станцію Варшава Всходня о 12:31.
 
Двогрупний поїзд №120/94 Дорохуськ — Дніпро/Харків буде доступним для посадки на станції Дорохуськ до 11:00, після чого у поїзді розпочнеться проведення контрольних операцій. Пересадковий поїзд з Варшави IC 12100 прибуватиме в Дорохуськ о 09:57 (Хелм 09:34 – 09:40), відправлення з Варшави Центральної о 06:40, Варшави Всходньої о 06:49. 
 
Пересадка на станції Дорохуськ — вимушений тимчасовий крок, тож станція буде доступна лише для узгодженої пересадки між двома поїздами без можливості покинути станцію іншим видом транспорту (ця опція збережеться на станції Хелм, через яку проїжджатиме пересадковий польський поїзд). 
 
Ремонтні роботи триватимуть до 30 серпня. Переглянути розклад руху та придбати квитки ви можете в застосунку Укрзалізниці та на оновленому веб-сайті.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що Укрзалізниця призначає нові приміські поїзди з 20 червня у Харківській області.
 
Тэги:  укрзалізниця
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