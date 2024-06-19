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19.06.2024  11:45   Віталій Хінєвіч

Укрзалізниця призначає нові приміські поїзди з 20 червня у Харківській області

З метою покращення якості обслуговування пасажирів з 20 червня 2024 року регіональна філія «Південна залізниця» АТ «Укрзалізниця» призначає приміські поїзди, передає РЕДПОСТ .

 
Так працюватиме поїзд:
 
№ 6177/6178 сполученням Харків-Левада – Золочів вирушатиме зі станції Харків-Левада о 14.55 та прибуватиме до Золочева о 17.19.
№ 6179/6180 сполученням Золочів – Харків-Пасажирський відправлятиметься із Золочева о 17.39 та прибуватиме на кінцеву станцію о 19.19.
 
З актуальним розкладом щодо руху приміських поїздів можна ознайомитися на сайті регіональної філії «Південна залізниця» за посиланням.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що 16 червня Укрзалізниця перевезла майже 95 тисяч пасажирів.
 
Тэги:  поїзд, укрзалізниця, харків
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