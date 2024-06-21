21.06.2024 11:05 Віталій Хінєвіч

Виявили близько 100 протитанкових мін: на Харківщині вибухотехніки розміновували шлях до авто із загиблим чоловіком

Столичні вибухотехніки упродовж трьох днів розміновували шлях до авто із загиблим чоловіком, який на Харківщині підірвався на ворожій протитанковій міні.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Національну поліцію України.

Із заявою про зникнення співмешканця до правоохоронців звернулася жителька Ізюмщини. Для його розшуку поліцейські застосували літальний дрон, за допомогою якого виявили в полі пошкоджений вибухом транспортний засіб.

Вибухотехніки поліції Києва, які наразі працюють у зведеному загоні на Харківщині, протягом трьох днів розміновували шлях до автівки, щоб дістати тіло 34-річного загиблого водія.

Коли прохід став безпечним, співробітники поліції спільно із залученими службами дістали тіло загиблого.

Загалом під час робіт на цій ділянці спеціалісти вже виявили близько 100 протитанкових мін ТМ-62.