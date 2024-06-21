Виявили близько 100 протитанкових мін: на Харківщині вибухотехніки розміновували шлях до авто із загиблим чоловіком

Столичні вибухотехніки упродовж трьох днів розміновували шлях до авто із загиблим чоловіком, який на Харківщині підірвався на ворожій протитанковій міні.
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Сьогоднішній день ідеально підходить для організації заходів та спілкування. Спілкування з коханою людиною принесе особливу радість та гармонію у почуттях.
Погода буде ясною, тільки ввечері на небі з'являться хмари. Без опадів.
21 червня 2015 року вся світова спільнота любителів та професіоналів йоги відзначила I Міжнародний день йоги.
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