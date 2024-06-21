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21.06.2024  09:50   Віталій Хінєвіч

До поліцейських Харківщини упродовж доби звернулося понад 1290 громадян

Більшість звернень стосувалися фактів порушення законів та звичаїв війни, привласнення чужого майна, шахрайств, хуліганств, незаконного обігу наркоречовин.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.
 
Особовим складом ГУНП в Харківській області за підозрою у причетності до диверсійно-розвідувальних груп та у проведенні пропагандистської діяльності до територіальних підрозділів доставлені для перевірки 35 осіб. 
 
На блокпостах Харківської області з метою недопущення потрапляння у населені пункти нелегальної зброї та наркотичних речовин правоохоронці спільно з військовослужбовцями перевірили понад 3700 транспортних засобів.
 
В ході відпрацювання території поліцейські викрили 3 громадян у незаконному обігу наркотичних речовин. У порушників вилучили заборонені речовини.
 
Минулої доби на території Харківщини сталося 15 дорожньо-транспортних пригод, в яких 6 громадян отримали травми. 
 
У місті Лозова працівники поліції викрили водія, який керував транспортним засобом у стані сп'яніння.
 
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Тэги:  події, харків
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