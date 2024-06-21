21.06.2024 08:15 Віталій Хінєвіч

Протягом доби ворожі війська спричинили 2 пожежі в Ізюмському районі

Протягом доби з 20 по 21 червня 2024 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу.



Протягом доби ворожі війська спричинили 2 пожежі в Ізюмському районі



Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.

Вночі ворог вдарив по селу Борова, там за різними адресами горів приватний будинок, автомобіль та прибудова місцевого магазину. Загальна площа їх 285 кв.м. Усі вони оперативно ліквідовані підрозділами ДСНС. Жертв та постраждалих немає.

О 17:00 вогнеборці загасили пожежу в Старосалтівському лісництві Чугуївського району, яка вирувала 2 доби.

Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 64 одиниці вибухонебезпечних предметів.

Рятувальники, поліцейські, волонтери та представники місцевих громад продовжували проводити евакуацію населення з прикордонних населених пунктів. У проміжних евакопунктах працювали психологи ДСНС. Від початку активних дій ворога з населених пунктів евакуйовано 11942 особи, з них 925 дітей та 278 маломобільних осіб.

За цей період здійснено 31 оперативний виїзд з яких:

15 – на ліквідацію пожеж, 2 з яких спричинили ворожі обстріли;

8 – на допомогу населенню;

8 – інші виїзди.

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