21.06.2024 08:30 Віталій Хінєвіч

Обстріли та руйнування: Харківщина на ранок 21 червня

Ворог обстрілював населені пункти Харківської області.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.

06:33 Куп'янский р-н., Курилівська ТГ, с. Кругляківка. Через ворожий обстріл у приватному домоволодінні зруйнована літня кухня та господарчі будівлі, також пошкоджено будинок.

21 червня 02:55 — 03:12 Ізюмський р-н, Борівська ТГ, с. Борова. Внаслідок авіаційного обстрілу пошкоджено 7 будинків, автомобіль, прибудова до магазину.

16:45 Харківський район, Циркунівська ТГ, с. Руські Тишки. Внаслідок обстрілу дістав поранення чоловік.

20 червня 13:00 Куп'янский р-н., м. Куп'янськ. Внаслідок обстрілу пошкоджено приватне домоволодіння.

На Харківському напрямку російські окупанти тричі за підтримки авіації намагалися штурмувати позиції наших підрозділів в районі Вовчанська, Липців і Тихого. Усі ворожі атаки були безуспішними.

16 разів ворог атакував наші позиції на Купʼянському напрямку. Поблизу населених пунктів Степової Новоселівки, Синьківка, Стельмахівка та Піщаного підрозділи Сил оборони відбили 15 наступальних дій без успіху для противника. Ситуація напружена. Неподалік Стельмахівки триває бій.

Упродовж доби на Харківщині зведені групи вибухотехніків провели розмінування 19,72 га території, знищили 221 вибухонебезпечний предмет.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом доби ворожі війська спричинили 2 пожежі в Ізюмському районі.