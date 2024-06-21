21.06.2024 10:15

«Засвітив» позиції ЗСУ у соцмережах: СБУ затримала блогера

Служба безпеки затримала блогера, який поширював у соцмережах локації бойових позицій та переміщення Сил оборони.

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на речника Управління СБУ в Харківській області Владислава Абдулу, встановлено, що 41-річний мешканець Запоріжжя, який займався адмініструванням власного телеграм-каналу з новинами про перебіг бойових дій на території України, публікував у себе на каналі інформацію про озброєння Сил оборони, яка до цього не розміщувалася Генеральним штабом ЗСУ у відкритому доступі.

Від початку цього року чоловік неодноразово публікував відеоролики про переміщення територією України бойових броньованих машин, гаубиць та бронетранспортерів. Крім цього, він поширював інформацію про розміщення на конкретній ділянці місцевості на Харківському напрямку самохідної артилерійської установки, а також про розміщення ліній оборонних укріплень на Запорізькому напрямку.

Зазначена інформація подавалася на каналі під «соусом» посилення оборонної спроможності України, але фактично могла бути використана збройними формуваннями держави-агресора для нанесення ударів по позиціях Сил оборони та для планування рашистами нових операцій із захоплення українських територій.

За даними слідства, вказану інформацію чоловік отримував від підписників свого телеграм-каналу в особистих повідомленнях через так званий бот предложки.

Співробітники СБУ затримали власника ТГ-каналу за місцем його мешкання у м. Запоріжжя.

На підставі зібраних оперативниками Харківського управління СБУ доказів слідчі Управління СБУ в Запорізькій області повідомили чоловіку про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 та ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про переміщення зброї в Україну, рух або розташування Збройних сил України за можливості їх ідентифікації на місцевості).

Фігуранту загрожує позбавлення волі на строк до 8 років.

Тривають слідчо-оперативні дії для встановлення дійсних мотивів власника телеграм-каналу, якими він керувався під час оприлюднення забороненої інформації, а також виявлення його можливих зв'язків зі спецслужбам держави-агресора.

Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Харківській та Запорізькій областях за процесуального керівництва Запорізької обласної прокуратури.

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