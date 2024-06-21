Який радіаційний фон в Харкові та області на 21 червня

Наскільки небезпечний радіаційний фон у Харкові та області, повідомили фахівці.
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології, станом на 21 червня 2024 року радіаційний фон (мкР/год) відповідає нормативним показникам:
Усі показники у межах норми. Максимальна безпечна величина фону складає 25 мкР/год.
Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram
Раніше РЕДПОСТ писав про рівень радіації у Харкові та області на 20 червня 2024 року.
Комментариев: 0
Сьогоднішній день ідеально підходить для організації заходів та спілкування. Спілкування з коханою людиною принесе особливу радість та гармонію у почуттях.
Погода буде ясною, тільки ввечері на небі з'являться хмари. Без опадів.
21 червня 2015 року вся світова спільнота любителів та професіоналів йоги відзначила I Міжнародний день йоги.
влажность:
давление:
ветер: