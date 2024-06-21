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21.06.2024  12:55   Віталій Хінєвіч

У Немишлянському районі Харкова оновили водовід

Ремонтні бригади служби водопровідних мереж Немишлянського району КП «Харківводоканал» завершили комплекс відновлювальних заходів на водоводі діаметром 400 мм на вулиці Олімпійській, передає РЕДПОСТ .

 
Як повідомив сьогодні, 21 червня, начальник районної служби Павло Гладков, у ході виконання робіт під керівництвом майстра Владислава Тіткова була проведена перекладка методом санації  технічно зношеної ділянки трубопроводу і капітально відремонтована водопровідна камера.
 
«Мережа експлуатується близько 50 років і на цьому відрізку останнім часом суттєво почастішали аварійні ситуації. Тому керівництвом підприємства було ухвалено рішення про його заміну. На час ремонтних робіт задіяли альтернативний варіант подачі води, а відтак харків'яни не відчули жодного дискомфорту. Наразі займаємося благоустроєм території», - поінформував Павло Гладков.
 
Для економії часу ремонтних бригад необхідно докладніше повідомляти про виток води, вказуючи місце самої точки витоку, точну адресу, надавати номер телефону заявника для уточнення.
 
Цю інформацію можна повідомити за телефоном: 15-33.
 
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Тэги:  жкг, харків
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