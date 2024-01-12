Харків'янин намагався потрапити до Молдови, здійснивши заплив через Дністер у гідрокостюмі (відео)

Про це повідомили у Державній прикордонній службі України, передає РЕДПОСТ.

Спочатку за допомогою тепловізора було виявлено гумовий човен, який рухався від молдовського до українського берега, де його чекав "клієнт".

Прикордонний наряд на катері швидко вирушив назустріч човну та затримав його. 20-річний вінничанин планував незаконно перетнути кордон, домовившись з 46-річним громадянином Молдови.

Невдовзі той самий прикордонний наряд використав дрон для виявлення та затримання іншого "плавця". 28-річний житель Харківщини, одягнутий у гідрокостюм, також спробував незаконно перетнути кордон.

Спроба незаконного перетинання кордону громадянами України призвела до складення протоколів за ч.1 ст. 204-1 КУпАП "Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України". Справи будуть передані до суду.

Громадянину Молдови загрожує відповідальність за ст. 332 Кримінального кодексу України "Незаконне переправлення осіб через державний кордон України".

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