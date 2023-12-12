12.12.2023 13:07 Дмитро Колонєй

На Харківщині відправили за грати ухилянта

На Харквщині довели провину мешканця Близнюківщини.

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на Харківську обласну прокуратуру, 44-річний

мешканець с. Олександрівка Близнюківської територіальної громади в серпні 2022 року пройшов військово-лікарську комісію, яка визнала його придатним до служби. У подальшому чоловік отримав повістку для прибуття до другого відділу Лозівського РТЦК та СП для відправлення до військової частини.

Однак, будучи попередженим про відповідальність за ухилення від призову і не маючи підстав для відстрочки, чоловік вирішив не виконувати свій обов’язок та за повісткою не з’явився.

Під час судового розгляду обвинувачений повністю визнав вину, підтвердив, що дійсно отримував мобілізаційне розпорядження та повістку, проте у зазначену дату і час вирішив не з’являтися. Чоловік пояснив, що незважаючи на те, що його визнано придатним, він вважає, що йому «не вистачить здоров’я» для проходження служби в ЗСУ.

Обвинувальний вирок виніс Близнюківський районний суд Харківської області. Чоловіка взято під варту в залі суду. Наразі триває строк на апеляційне оскарження вироку.