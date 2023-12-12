12.12.2023 13:38 Дмитро Колонєй

Завдав збитки на чверть мільйона: на Харківщині судитимуть "чорного" лісоруба

Чоловік нелегально вирубав понад пів сотні дерев на Харківщині.

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на Харківську обласну прокуратуру, 27-річний чоловік у березні 2022 року обвинувачений приїхав на територію Васищевського лісництва філії «Жовтневе лісове господарство ДП «Ліси України» (ДП «Жовтневе лісове господарство») та незаконно і самовільно вирубав 69 дерев.

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Далеко зі «здобутками» втекти зловмиснику не вдалось: його було викрито працівниками лісництва. Відповідно до висновку судової економічної експертизи, матеріальні збитки, завдані чорним лісорубом, сягають майже 250 тисяч гривень.

Наразі обвинувачений відшкодував державі вказану суму. Обвинувальний акт розглядатимуть у Харківському районному суді Харківської області. Чоловіку загрожує тюремний строк від п’яти до семи років.