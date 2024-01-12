12.01.2024 20:15 Рита Парфенова

Харківські рятувальники загасили пожежу в обласній дитячій лікарні (фото)

Під час гасіння пожежі бійці ДСНС врятуівли життя трьом жінкам і одній дитині.



Фото: ДСНС

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на оперативну інформацію Головного управління ДСНС України в Харківській області, 12 січня о 16:40 на лінію «101» надійшло повідомлення про пожежу в трьохповерховому корпусі Обласної дитячої клінічної лікарні у Харкові.

З урахуванням наявності в будівлі численної кількості дітей на місце події відразу було вислано 11 оперативних відділень ДСНС.

При прибутті перших пожежних виявили задимлення на першому поверсі. Перед цим медичний персонал вже успішно евакуював 52 особи, серед яких 23 жінки та 29 дітей. Під час розвідки вогнеборці врятували з задимленої зони ще 3 жінки і 1 дитину.

Встановлено, що пожежа виникла у приміщенні комори площею 15 кв.м. З використанням 2 пожежних стволів вогонь було локалізовано о 16:54, а остаточна ліквідація пожежі відбулась о 17:30.

Причини виникнення пожежі з'ясовуються.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом доби з 11 по 12 січня 2024 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 18 оперативних виїздів.