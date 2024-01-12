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12.01.2024  19:50   Рита Парфенова

Військові рф намагалися прорвати оборону ЗСУ на Харківщині

Про стан бойових дій на Харківщині ввечері 12 січня 2024 року поінформували у Генштабі ЗСУ.

війна в україні

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Генштаб ЗСУ, бойова ситуація в Харківській області наступна.

Окупанти завдали авіаційних ударів в районі міста Вовчанськ та сіл Синьківка й Іванівка.

Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися більше 10 населених пунктів, серед них:

  • Берестове,
  • Бударки,
  • Гур'їв Козачок,
  • Дворічанське
  • Дворічна,
  • Зибине,
  • Іванівка,
  • Петропавлівка,
  • Синьківка,
  • Уди.

На Куп’янському напрямку Сили оборони відбили 6 атак біля Синьківки Харківської області, де ворог намагався прорвати оборону наших військ.

На Слобожанському напрямку противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території рф, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України.

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Раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині вранці 12 січня 2024 року.

Источник:   Генштаб ЗСУ
 Тэги:  генштаб, харків, агрессия россии
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