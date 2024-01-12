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12.01.2024  19:20   Рита Парфенова

На Харківщині газовики відновили постачання блакитного палива до будинків обстріляних ворогом громад

Харківська філія "Газмережі" прийняла заходи для врегулювання наслідків обстрілів газових комунікацій у трьох обласних громадах.

Харківська філія «Газмережі»
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Харківську філію «Газмережі», протягом останніх днів фахівці підприжмства налагодили газопостачання у Липецькій, Куп’янській та Зміївській громадах області.

У Липецькій громаді, внаслідок обстрілів російсько-федераційних військ, були пошкоджені газопроводи кількох житлових будинків та два розподільних газопроводи низького тиску. Фахівці провели ремонт пошкоджених мереж, уникнувши відключення газопостачання до осель.

У Зміївській громаді після прильотів газові мережі були негайно обстежені, виявлені та виправлені пошкодження на газогонах. Місцеві мешканці залишились з газопостачанням.

У Куп'янській громаді армія РФ вновь обстрілювала житлові будинки. Аварійну ситуацію на будинкових мережах було оперативно локалізовано службою аварійного реагування.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що харківські комунальники усунули 12 аварій на трубопроводах.
Источник:   Харківська філія «Газмережі»
 Тэги:  газ, харків
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