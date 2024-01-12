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12.01.2024  19:02   

Наслідки ракетних ударів по готелю продовжують усувати у Київському районі Харкова (фото)

Комунальники продовжують усувати наслідки ракетних ударів рф по готелю в Київському районі Харкова.

Харків, ракетна атака

На місці прильотів працюють всі необхідні міські комунальні служби. Відбувається розчищення завалів, відновлюються газорозподільні та електромережі, вікна та двері закриваються ОСБ-панелями.
 

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Тэги:  харків, обстріл, агрессия россии, жкг
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