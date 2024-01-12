Харків'янину, який ображав власну матір, повідомили про підозру

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області, 67-річна жінка, мати звинуваченого, повідомляла про насильство з боку сина до поліції Харківського РУП № 1. Співробітники сектору протидії домашньому насильству виїжджали на виклики та реєстрували факти неправомірної поведінки кривдника.

Цей чоловік, який вже мав судимість за подібні дії, систематично ображав та виганяв матір із дому. Поліцейські склали чотири протоколи про адміністративне правопорушення відповідно до ст. 173-2 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Йому були вручені чотири приписи, які забороняли будь-які контакти з жінкою, а також вхід та перебування в певних місцях її мешкання.

Навіть після вжиття цих заходів чоловік продовжував здійснювати домашнє насильство. Слідчі Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області розпочали кримінальне провадження за ст. 126-1 Кримінального кодексу України.

12 січня чоловіку повідомили про підозру у вчиненні злочину. За цією статтею йому загрожує позбавлення волі на строк до двох років.