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12.01.2024  17:59   Дмитро Колонєй

Збігла до коханця, кинувши маленьку хвору дитину без їжі та води на три дні, харківська мати

Харківські правоохоронці вручили підозру горе-матері, яка залишила одну 2,5-річну дитину.

Кинула маленьку дитину без їжі та води на три дні мати та збігла до коханця: Новини Харкова
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Харківську обласну прокуратур, 19-річна мати залишила свою 2,5-річну доньку одну в квартирі на 12-му поверсі у Холодногірському районі м. Харкова. Дівчинка була зовсім одна три дні: з 30 серпня до 2 вересня 2023 року.
 
Тим часом матір пішла «в гості» до свого коханця. У цей час її маленька донька, яка з народження має проблеми із серцем, перебувала без їжі, води, за наявності вільного доступу до газової плити та вікон, в антисанітарних та небезпечних умовах.  
 
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Підозрювана навіть не врахувала того, що житлові квартали Харкова постійно перебувають під масштабними обстрілами з боку збройних окупантів, і дитина може постраждати. 
 
Кинула маленьку дитину без їжі та води на три дні мати та збігла до коханця: Новини Харкова
 
Дівчинку врятували сусіди, яких майже добу затоплювали з квартири безталанної матері. Піднявшись, вони почули, як плаче дитина, та одразу звернулись до правоохоронців. 
 
Наразі дівчинка живе у своєї бабусі.  
 
Вирішується питання щодо обрання підозрюваній запобіжного заходу.  
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав про заляканих дітей, які жили у бруді та холоді залякані маленькі діти у родині на Харківщині та були вилучени з неї.
 
Тэги:  діти, допомога, харків
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