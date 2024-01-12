12.01.2024 17:59 Дмитро Колонєй

Збігла до коханця, кинувши маленьку хвору дитину без їжі та води на три дні, харківська мати

Харківські правоохоронці вручили підозру горе-матері, яка залишила одну 2,5-річну дитину.

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на Харківську обласну прокуратур, 19-річна мати залишила свою 2,5-річну доньку одну в квартирі на 12-му поверсі у Холодногірському районі м. Харкова. Дівчинка була зовсім одна три дні: з 30 серпня до 2 вересня 2023 року.

Тим часом матір пішла «в гості» до свого коханця. У цей час її маленька донька, яка з народження має проблеми із серцем, перебувала без їжі, води, за наявності вільного доступу до газової плити та вікон, в антисанітарних та небезпечних умовах.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram

Підозрювана навіть не врахувала того, що житлові квартали Харкова постійно перебувають під масштабними обстрілами з боку збройних окупантів, і дитина може постраждати.

Дівчинку врятували сусіди, яких майже добу затоплювали з квартири безталанної матері. Піднявшись, вони почули, як плаче дитина, та одразу звернулись до правоохоронців.

Наразі дівчинка живе у своєї бабусі.

Вирішується питання щодо обрання підозрюваній запобіжного заходу.