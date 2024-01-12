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12.01.2024  17:21   Дмитро Колонєй

Крадій в розшуку намагався втекти від поліції у центрі Харкова

Правоохоронці спіймали розшукуваного злодюгу у Харкові.

Намагався втекти від поліції крадій в розшуку: Новини Харкова
 
Як повідомляє РЕДПОСТ,  із посиланням на ГУ Нацполіції 11 січня 2024 року о 10:35 група реагування патрулювала центральну частину Харква та помітила чоловіка, поведінка якого викликала підозру.
 
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Під час спілкування та перевірки громадянина за наявними базами даних з’ясувалось, що 38-річний мешканець Богодухівського району знаходиться в активному розшуку як особа, яка переховується від органів досудового розслідування за вчинення крадіжки під час дії правового режиму воєнного стану.
 
Затриманого доставили до ініціаторів розшуку.
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав про низку злочинцв у розшуку, затриманних в харківському метро. Наприклад, про спійманого у харківській підземці зловмисника зі Львова, якого розшукують одесити.
 
Источник:   ГУ Нацполіції
 Тэги:  розшук, крадіжка, харків
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