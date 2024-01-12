12.01.2024 17:21 Дмитро Колонєй

Крадій в розшуку намагався втекти від поліції у центрі Харкова

Правоохоронці спіймали розшукуваного злодюгу у Харкові.

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на ГУ Нацполіції 11 січня 2024 року о 10:35 група реагування патрулювала центральну частину Харква та помітила чоловіка, поведінка якого викликала підозру.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram

Під час спілкування та перевірки громадянина за наявними базами даних з’ясувалось, що 38-річний мешканець Богодухівського району знаходиться в активному розшуку як особа, яка переховується від органів досудового розслідування за вчинення крадіжки під час дії правового режиму воєнного стану.

Затриманого доставили до ініціаторів розшуку.

Источник: ГУ Нацполіції

крадіжка, харків Тэги: розшук