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04.09.2023  21:41   Дмитро Колонєй

Готуємо салат з пекінською капустою, яблуками та оселедцем

Смачна страва для любителів правильного харчування.

 
Як пише РЕДПОСТ, салати з оселедцем – це не тільки «Шуба» з картоплею та майонезом.
 

Салат з пекінською капустою, яблуками та оселедцем

 

Продукти:

 

  • 500 г пекінської капусти,
  • 1 слабосолона оселедець,
  • 100 г твердого сиру,
  • 1 морква,
  • 1 пучку кропу
  • 1 пучок зеленої цибулі,
  • 1 яблуко,
  • 5 ст. рослинного масла,
  • 2 ст. яблучного оцту,
  • 1 ст. діжонської гірчиці.

Покроковий рецепт приготування

 

  1. Натерти моркву та сир на великій тертці,
  2. Нашаткувати пекінську капусту
  3. Дрібно нарізати зелень із зеленою цибулею.
  4. Яблуко очистити і нарізати кубиком.
  5. Нарізати оселедцем кубиком.
  6. Для заправки змішати масло, яблучний оцет і дижонську гірчицю.
Смачного!
 
 
 
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Тэги:  рецепт, салат, капуста, яблука, оселедець, риба, масло, оцт, гірчиця
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