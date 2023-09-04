04.09.2023 21:41 Дмитро Колонєй
Готуємо салат з пекінською капустою, яблуками та оселедцем
Смачна страва для любителів правильного харчування.
Як пише РЕДПОСТ
, салати з оселедцем – це не тільки «Шуба» з картоплею та майонезом.
Салат з пекінською капустою, яблуками та оселедцем
Продукти:
-
500 г пекінської капусти,
-
1 слабосолона оселедець,
-
100 г твердого сиру,
-
1 морква,
-
1 пучку кропу
-
1 пучок зеленої цибулі,
-
1 яблуко,
-
5 ст. рослинного масла,
-
2 ст. яблучного оцту,
-
1 ст. діжонської гірчиці.
Покроковий рецепт приготування
-
Натерти моркву та сир на великій тертці,
-
Нашаткувати пекінську капусту
-
Дрібно нарізати зелень із зеленою цибулею.
-
Яблуко очистити і нарізати кубиком.
-
Нарізати оселедцем кубиком.
-
Для заправки змішати масло, яблучний оцет і дижонську гірчицю.
Смачного!
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Комментариев: 0