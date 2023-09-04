04.09.2023 20:19 Дмитро Колонєй

Як пройшов перший день навчання у харківських школярів

У безпечних місцях розпочали навчання харківські учні.

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланнмя на Міськраду, перший навчальний день у метро пройшов сьогодні для школярів молодших класів з Салтівського району. З початком нового навчального року дітей привітав голова райадміністрації Олексій Топчій. Він побажав їм успіхів у здобутті знань, цікавих уроків та нових друзів. «У вас з'явилася гарна можливість навчатися у безпечному, обладнаному класі під керівництвом кращих педагогів. Нехай шкільні роки будуть радісними, сповненими дивовижних відкриттів і щасливих моментів!» - зазначив він.

У Новобаварському районі 14 першокласників почали навчання у метрополітені. Загалом у метро навчатимуться 43 учня початкових класів району. «У класах облаштовані шумоізоляційні стіни, витяжна система, туалети, є резерв питної води. У навчальних кабінетах - сучасні меблі, парти-трансформери, плазмові панелі, фліпчарти, обладнані куточки для роботи психолога, медика», - зазначили у райадміністрації.

Понад 50 школярів з Холодногірського району почали навчання у метрошколі на ст. м. «Університет». «Перший день занять для учнів розпочався святково. Їх радо привітали одразу ж, як тільки вони вийшли зі шкільного автобусу, який тепер підвозитиме їх щодня. Діти вчитимуться у затишних класах, обладнаних за стандартами Нової української школи», - зазначили у райадміністрації. Там повідомили, що у метрошколі є зони для проведення дослідів та ігор, відпочинку та творчості. Харківський міський голова Ігор Терехов привітав школярів з початком занять, побажав їм успіхів, досягнень і здійснення мрій. Також подарунки дітям передала голова Адміністрації Холодногірського району Неллі Цибульник.

У безпечному укритті на ст. м. «Тракторний завод» почали навчання 17 першокласників з Індустріального району.

«Організація освітнього процесу в метро - черговий доказ незламності харків’ян та прагнення до навчання дітей. Любі першокласники, хай кожен день буде наповнений цікавими уроками та радісними зустрічами! Навчайтеся, зростайте, розвивайтеся!» - зазначили у райадміністрації.