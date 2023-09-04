Під Харковом три години гасили ліс, який спалахнув через обстріл загарбників

Пожежники впоралися з вогнем, який охопив ліс під Харковом.
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на ГУ ДСНС, у с. Глушківка Куп'янського району ворог «влучним» пострілом підпалив хвойну підстилку у лісі.
До місця події о 13:32 було направлено 3 відділення 44-ї та 14-ї ДПРЧ. На час їхнього прибуття пожежа розповсюдилась на площу 5 Га. Перебуваючи під постійною загрозою нових обстрілів, ря-тувальники загасили вогонь о 16:45. За попередніми даними жертв та постраждалих немає. Від ДСНС було залучено 3 одиниці техніки та 12 рятувальників.
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Поспішати з ухваленням важливих рішень не варто. Сьогодні переважатиме логіка, тож ймовірність помилитися дуже велика.
Ранок у Харкові буде безхмарним, і до кінця дня небо лишатиметься ясним. Без опадів.
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