04.09.2023 19:37 Дмитро Колонєй

Під Харковом три години гасили ліс, який спалахнув через обстріл загарбників

Пожежники впоралися з вогнем, який охопив ліс під Харковом.

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на ГУ ДСНС, у с. Глушківка Куп'янського району ворог «влучним» пострілом підпалив хвойну підстилку у лісі.

До місця події о 13:32 було направлено 3 відділення 44-ї та 14-ї ДПРЧ. На час їхнього прибуття пожежа розповсюдилась на площу 5 Га. Перебуваючи під постійною загрозою нових обстрілів, ря-тувальники загасили вогонь о 16:45. За попередніми даними жертв та постраждалих немає. Від ДСНС було залучено 3 одиниці техніки та 12 рятувальників.