04.09.2023 19:16 Дмитро Колонєй

Учні старшої школи дуже активно прохають додатково сформувати класи у метро - Ігор Терехов

У Харкові почали комбіноване навчання в облаштованих класах метрополітену.



Учні старшої школи дуже активно прохають додатково сформувати класи у метро - Ігор Терехов



Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на Міськраду, за підсумками першого навчального дня міський голова Ігор Терехов наголосив, що вже відсьогодні заняття проводяться на всіх п'яти станціях метро. За словами мера, вранці до місця навчання дітей доправили шкільні автобуси у супроводі правоохоронців, а після другого уроку школярів, які навчаються у першу зміну, нагодували обідом. Крім того, на станціях метрополітену щодня чергуватиме поліція.

«Це перший крок, і перший наш досвід. Я дуже радію гарному настрою сьогодні і в батьків, і в учнів, і в учителів.

Ігор Терехов також заначив, що учні старшої школи зараз дуже активно прохають додатково сформувати класи у метро. Один такий клас вже набрали за ці вихідні.

"Ще є резерв, і сподіваємося, що буде більше дітей, які виявлять бажання навчатися у метрошколі», - повідомив мер.

Ігор Терехов нагадав, що невдовзі в Індустріальному районі планується почати будівництво бомбосховища, обладнаного для занять 450 учнів.