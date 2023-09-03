03.09.2023 21:35 Віталій Хінєвіч

Ніжний пудинг з ірискою та вершками

Збиті вершки та соус з іриски допоможуть зробити класичний десерт яскравішим.

Іриска та карамель подарує яскравий смак. Про це повідомляє РЕДПОСТ

Для приготування пудинга необхідні такі інгредієнти:

Для пудингу

1 склянка цукру;

8 столових ложок несолоного вершкового масла кімнатної температури;

1/2 чайної ложки дрібної солі;

2 склянки густих вершків;

2 склянки молока;

2 великі яйця;

1/4 склянки кукурудзяного крохмалю;

1 столова ложка ванільного екстракту.

Для соусу

2 склянки цукру;

1 склянка густих вершків;

3 столові ложки несоленого вершкового масла;

1/2 чайної ложки дрібної солі;

1 1/2 столової ложки ванільного екстракту.

Для збитих вершків

1 склянка охолоджених густих вершків;

цукрова пудра;

1 чайна ложка ванільного екстракту.

Приготуйте пудинг: у каструлі середнього розміру на середньому вогні змішайте цукор, 4 столові ложки вершкового масла і сіль, готуйте, часто помішуючи лопаткою, доки цукор і масло не розтануть.

Продовжуйте готувати, періодично помішуючи, близько 5 хвилин.

Поступово додайте 1 склянку густих вершків, збільшіть вогонь до середнього і постійно помішуйте, поки суміш не закипить. Зменшіть вогонь до середнього і готуйте, часто помішуючи, поки суміш не зменшиться приблизно на чверть і не досягне стану м'якої карамелі, близько 15 хвилин. На цьому етапі суміш виглядатиме і пахнутиме як карамельний соус. Зніміть з вогню, потім додайте 3/4 склянки молока, поки суміш не стане однорідною.

У мірній склянці змішайте яйця та кукурудзяний крохмаль, доки вони не змішаються. Збийте 1 стакан вершків і 3/4 стакану (180 мілілітрів) молока, що залишилися, потім поступово вмішайте їх в масляно-цукрову суміш, поки все добре не змішається. Поверніть каструлю на середній вогонь і постійно збивайте, поки суміш не загусне, близько 5 хвилин. Суміш буде стійкою при перемішуванні і має бути близькою за текстурою до пудингу. Зніміть із вогню.

У великій глибокій мисці змішайте 4 столові ложки масла, що залишилися, екстракт ванілі. Помістіть дрібне сито над мискою і влийте суміш для пудингу. Використовуйте занурювальний блендер, щоб збити суміш до кремоподібної маси і трохи освітленого стану. Перекладіть в миску меншого розміру або неглибоку форму для випічки, накрийте пергаментним папером або поліетиленовою плівкою і поставте в холодильник мінімум на 4 години.

Приготуйте соус: у каструлі середнього розміру на середньому вогні змішайте цукор, густі вершки, масло та сіль і готуйте, помішуючи, поки цукор не розтане і соус не стане однорідним, близько 10 хвилин. Зніміть з вогню та додайте ваніль.

Встановіть дрібне сито над термостійким контейнером і пропустіть через нього соус. Остудіть, накрийте та поставте в холодильник до подачі; у вас має вийти близько 1 1/2 склянки.

Приготуйте збиті вершки: у чаші стаціонарного міксера з насадкою-віночком або, якщо використовуєте ручний міксер, у великій мисці змішайте вершки, кілька столових ложок цукрової пудри (за смаком) та екстракт ванілі. Збивайте на середньо-високій швидкості до утворення м'яких піків близько 2 хвилин. Накрийте та поставте в холодильник до готовності до подачі.

Коли все буде готове до збирання, додайте кілька столових ложок соусу в креманки. Поступово розподіліть між ними пудинг, потім додайте збиті вершки і ще одну краплю соусу.