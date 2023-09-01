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01.09.2023  22:00   Дмитро Колонєй

Готуємо баклажани «під гриби»

Приготовлені таким чином овочі - зовні та за смаком справді схожі на гриби.

 
Як пише РЕДПОСТ, пропонуємо рецепт неймовірно смачної, апетитної закуски, яку можнв їсти хоч у холодному, хоч у гарячому вигляді. Ставити на сто у якості самостійною стравою, або чудовим доповненням до картоплі, овочів, салатів та багато іншого. Варто спробувати.
 

Баклажани «під гриби»

 

Продукти:

 

  • 500 г баклажанів,
  • 1 цибулина,
  • 2 зубчики часнику,
  • 100 г сметани,
  • зелень,
  • спеції.

Покроковий рецепт приготування

 

  1. Очистити баклажани
  2. Нарізати очищені баклажани кубиком
  3. Залити окропом
  4. Залишити на півгодини.
  5. Дрібно нарізати цибулю
  6. Обсмажити цибулю до золотистості.
  7. Надіслати до неї баклажани
  8. Продовжувати смажити ще 5-7 хвилин
  9. Потім приправити,
  10. Додати часник та зелень
  11. Влити сметану.
  12. Довести все до кипіння
  13. Зняти з вогню.
 
Смачного!
 
 
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Тэги:  рецепт, баклажани, цибуля, часник, сметана
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