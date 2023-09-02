02.09.2023 06:00 Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 2 вересня

До вечора хмари, що панували в небі у Харкові весь день, заберуться геть. Уночі, можливо, пройде дрібний дощ. Увесь день, починаючи з ранку, мине без опадів.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

2 вересня очікується мінлива хмарність. Вночі та вранці короткочасний дощ, гроза. Вдень без істотних опадів.

Вітер північно-західний, 7–12 м/с.



Температура повітря: вночі 15–17°, вдень 25–27°.

Народні прикмети

Наші предки помітили, якщо у цей день гримітиме – осінь буде затяжною.

На горобині багато ягід — осінь буде дощовою.

Якщо журавлі в небі летять високо і неквапливо, то осінь буде теплою.

Багато мишей обіцяють холодну зиму.