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02.09.2023  06:00   Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 2 вересня

До вечора хмари, що панували в небі у Харкові весь день, заберуться геть. Уночі, можливо, пройде дрібний дощ. Увесь день, починаючи з ранку, мине без опадів.

харків

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

2 вересня очікується мінлива хмарність. Вночі та вранці короткочасний дощ, гроза. Вдень без істотних опадів.

Вітер північно-західний, 7–12 м/с.

Температура повітря: вночі 15–17°, вдень 25–27°.

Народні прикмети

  • Наші предки помітили, якщо у цей день гримітиме – осінь буде затяжною.
  • На горобині багато ягід — осінь буде дощовою.
  • Якщо журавлі в небі летять високо і неквапливо, то осінь буде теплою.
  • Багато мишей обіцяють холодну зиму.
Тэги:  прогноз погоди, погода, харків
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