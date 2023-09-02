02.09.2023 06:30 Рита Парфенова

Гороскоп на 2 вересня для всіх знаків зодіаку: що обіцяють зірки

Якщо хочете досягти успіху, намагайтеся поменше скромничати. Сьогодні краще трохи похвалитися, ніж замовчати про свої досягнення!

Овен (21 березня – 20 квітня)

Овен ризикує виявитися проти своєї волі втягнутим у вир подій або навіть інтриг: оточуючі намагатимуться їм маніпулювати, переслідуючи свої цілі. Можливо, Овна попросять взяти участь у якійсь події, зігравши відведену йому роль. Або ж поділяться з ним чутками та припущеннями для того, щоб він розніс цю інформацію далі. Так чи інакше, зірки радять Овну триматися осторонь чужих справ – і що далі, то краще.

Телець (21 квітня – 21 травня)

Тільця здатний закрутити вир спілкування та емоцій! Він буде у піднесеному настрої та здатний на несподівані, імпульсивні вчинки. Почуття, що раптово спалахнули, нові знайомства, погоня за розвагами, несподівані рішення, флірт – все це цілком характерно для Тельця. Зірки попереджають Тельця про те, що хоч би як йому хотілося розслабитися, не варто зовсім втрачати голову, а разом з нею і контроль над собою. Інакше є ризик випадково переступити межу, порушивши якісь моральні заборони.

Близнюки (22 травня – 21 червня)

Близнюки ризикують зіткнутися з такими не найкращими проявами почуттів, як жадібність чи заздрість. Можливо, вони будуть спрямовані на них, а може, Близнюки самі відчують заздрісний укол на чиюсь адресу. Щоб день пройшов спокійно, зірки радять Близнюкам уникати зустрічей із людьми, чиї доходи чи успіхи вищі, ніж їхні власні. А заразом і намагатися не виставляти свої досягнення напоказ, щоб ненароком не викликати підвищеного слиновиділення оточуючих.

Рак (22 червня – 23 липня)

Практично у будь-яких справах Раком рухатиме здоровий азарт! При цьому йому не обов'язково укладати з друзями заклад або робити ставки на іподромі (хоча чому б і ні?). Насамперед азартність Рака виражатиметься в його бажанні когось випередити або зробити щось краще за інших. Суперництво може бути реальним або вигаданим, проте воно підстьобуватиме Рака у всьому – у роботі, у побуті, у коханні, роблячи вище його результати, а значить, і шанси стати першим!

Лев (24 липня – 23 серпня)

Події дня цілком здатні поставити Лева в глухий кут, поставити перед ним хитромудре завдання або зіштовхнути з справжнісінькою загадкою. Такий це день - день таємниць, недомовок і явної переваги інтуїції над логікою. У які б секрети Лев не хотів би проникнути, зробити це за допомогою дедукції буде важко: швидше за все, для правильних висновків у Лева просто не виявиться потрібних фактів. Зате цей прогалину з лишком заповнить інтуїція – вона буде у Лева на висоті, роблячи його неймовірно проникливим.

Діва (24 серпня – 23 вересня)

День схиляє Діву спробувати щось нове, чи це стосується екстремального виду спорту, отримання нових знань чи кохання. Якщо Діва має кохану людину, їй варто провести цей вечір з нею, намагаючись відхилятися від звичного сценарію. Якщо ж Діва самотня, вона буде навстіж відкрита для знайомств і сміливих експериментів! Крім того, Діва може відмінно проявити себе в творчості: її права півкуля буде працювати на повну потужність, забезпечуючи цілою купою свіжих, нестандартних ідей.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

У Терезів можуть бути великі проблеми з самоорганізацією! Їм буде складніше, ніж зазвичай, взятися за повсякденні справи та виконувати їх у звичному темпі. Терези може відволікати все навколо – оточуючі, події, власні нав'язливі думки. Через цю розсіяність навіть ті справи, за які Терези таки візьмуться, здатні валитися у них з рук. Зірки радять Терезам не намагатися переламати ситуацію, а взяти невеликий тайм-аут. Їм варто добре відпочити і розважитися, ну а справи почекають.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Зірки цілком і повністю на боці Скорпіона! Фортуна повернеться до нього своїм усміхненим обличчям, тож Скорпіонові варто приготуватися до приємних сюрпризів. Можливо, Скорпіонові пощастить у коханні чи він отримає гроші, на які не розраховував, а можливо, його порадують якісь хороші новини. Якщо ж Скорпіон збирається здійснити план, що вимагає частки везіння, то найкращого дня цього не знайти.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

Переповнити чашу терпіння Стрільця буде не складно – вона в нього менша за чайну ложку! Події, на які іншого дня Стрілець і уваги б не звернув, здатні вмить вивести його з себе. Особливо це стосується глузувань (навіть дружніх), а також критики оточуючих. Щоб одного не дуже прекрасного моменту емоції Стрільця не виплеснулися на чиюсь голову, йому варто їх спрямувати в безпечне русло. Найкраще - попітніти на біговій доріжці або сходити в басейн: вода змиє негатив, наповнивши Стрільця безтурботністю.

Козеріг (22 грудня – 20 січня)

Навколишнім важко чекати від Козерога логічних вчинків: практично все, що він робить, буде продиктовано такими залізними аргументами, як «хочу» та «не хочу». Протягом дня Козеріг перебуватиме під владою бажань та раптових поривів, аж до того, що якісь свої кроки йому й самому нелегко пояснити! Щоб під впливом миттєвих емоцій не наробити помилок, Козерога варто прислухатися до застережень друзів та рідних. Просто повірте на слово: збоку їм видніше.

Водолій (21 січня – 19 лютого)

Водолій може надавати якимось подіям більше значення, ніж вони на те заслуговують: його бурхливі емоції забарвлюватимуть усе, що відбувається навколо, у контрастні кольори. Захопившись і обурюючись з будь-якого приводу, Водолій буде не найлегшою у спілкуванні людиною. Крім того, підвищену увагу він може приділяти прикметам та збігам, надаючи їм невиправданої ваги. Втім, зірки обіцяють, що якщо Водолій утримає свої могутні емоції під контролем, день обіцяє бути для нього цікавим, насиченим та яскравим!

Риби (20 лютого – 20 березня)

Відмінною рисою Риб і те, що вони зможуть, якщо захочуть, справити враження потрібних людей! Події можуть допомогти Рибам вигідно показати себе перед начальством, колегами чи близькою людиною. Для того, щоб цей сценарій здійснився, Рибам достатньо перебувати в центрі подій. І не соромитися демонструвати оточуючим свої таланти і здібності навіть у непередбачуваній обстановці.