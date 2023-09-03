03.09.2023 20:25 Віталій Хінєвіч

Боксери з Харківщини вибороли почесні нагороди на Кубку України

Спортсмени з Харківщини здобули 3 золоті, 1 срібну та 2 бронзові медалі.



Боксери з Харківщини вибороли почесні нагороди на Кубку України



Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.

Кубок на честь Героїв Азовсталі проходив з 28 серпня по 2 вересня в Чернівецькій області. За підсумками змагань збірна Харківської області серед чоловіків посіла перше загальнокомандне місце.

Спортсмени з Харківщини здобули 3 золоті, 1 срібну та 2 бронзові медалі.

У ваговій категорії до 57 кг володарем кубка України став Айдер Абдураімов. Харків’янин був визнаний кращим боксером турніру. У вазі до 80 кг переможцем Кубка став Матвій Ражба, який у фіналі змагань здолав Івана Папакіна з Київської області.

Ще одну золоту медаль Харківщині приніс Сергій Горсков. В ваговій категорії до 92 кг він успішно дійшов до фіналу, де переміг Володимира Кушніра з Вінницької області.

У вазі до 71 кг Вʼячеслав Бригаденко, поступившись у фіналі боксеру з Івано-Франківської області Ярославу Михалушко, посів друге місце.

Бронзовими призерами Кубка України стали: Руслан Цикало та Даниїл Дрижак.