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03.09.2023  20:25   Віталій Хінєвіч

Боксери з Харківщини вибороли почесні нагороди на Кубку України

Спортсмени з Харківщини здобули 3 золоті, 1 срібну та 2 бронзові медалі.


Боксери з Харківщини вибороли почесні нагороди на Кубку України
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.
 
Кубок на честь Героїв Азовсталі проходив з 28 серпня по 2 вересня в Чернівецькій області. За підсумками змагань збірна Харківської області серед чоловіків посіла перше загальнокомандне місце.
Спортсмени з Харківщини здобули 3 золоті, 1 срібну та 2 бронзові медалі.
 
У ваговій категорії до 57 кг володарем кубка України став Айдер Абдураімов. Харків’янин був визнаний кращим боксером турніру. У вазі до 80 кг переможцем Кубка став Матвій Ражба, який у фіналі змагань здолав Івана Папакіна з Київської області.
 
Ще одну золоту медаль Харківщині приніс Сергій Горсков. В ваговій категорії до 92 кг він успішно дійшов до фіналу, де переміг Володимира Кушніра з Вінницької області.
 
У вазі до 71 кг Вʼячеслав Бригаденко, поступившись у фіналі боксеру з Івано-Франківської області Ярославу Михалушко, посів друге місце.
 
Бронзовими призерами Кубка України стали: Руслан Цикало та Даниїл Дрижак.
 
Источник:   ХОВА
 Тэги:  харків, спорт
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