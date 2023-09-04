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04.09.2023  06:00   Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 4 вересня

Ранок у Харкові буде безхмарним, і до кінця дня небо лишатиметься ясним. Без опадів.

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Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

4 вересня очікується мінлива хмарність. Вночі без істотних опадів. Вдень невеликий короткочасний дощ.

Вітер північно-східний, 7–12 м/с.

Температура повітря: вночі 13–15°, вдень 25–27°.

Народні прикмети

  • У давнину помітили, якщо хмари цього дня розсіяні, то наступний ранок буде ясним і холодним.
  • Сонячний день віщує теплу осінь.
  • Якщо в лісі виросло багато грибів, то на риболовлю можна не ходити, риба не клюватиме.
  • Мало грибів, але багато горіхів — до холодної та сніжної зими.
  • Павутина низько летить — до теплої зими, високо — до холодної.
Тэги:  прогноз погоди, погода, харків
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