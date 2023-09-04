Прогноз погоди у Харкові на 4 вересня

Ранок у Харкові буде безхмарним, і до кінця дня небо лишатиметься ясним. Без опадів.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.
4 вересня очікується мінлива хмарність. Вночі без істотних опадів. Вдень невеликий короткочасний дощ.
Вітер північно-східний, 7–12 м/с.
Температура повітря: вночі 13–15°, вдень 25–27°.
Поспішати з ухваленням важливих рішень не варто. Сьогодні переважатиме логіка, тож ймовірність помилитися дуже велика.
Ранок у Харкові буде безхмарним, і до кінця дня небо лишатиметься ясним. Без опадів.
4 вересня в Україні вшановуватимуть митних брокерів.
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