04.09.2023 06:00 Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 4 вересня

Ранок у Харкові буде безхмарним, і до кінця дня небо лишатиметься ясним. Без опадів.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

4 вересня очікується мінлива хмарність. Вночі без істотних опадів. Вдень невеликий короткочасний дощ.



Вітер північно-східний, 7–12 м/с.

Температура повітря: вночі 13–15°, вдень 25–27°.

Народні прикмети

У давнину помітили, якщо хмари цього дня розсіяні, то наступний ранок буде ясним і холодним.

Сонячний день віщує теплу осінь.

Якщо в лісі виросло багато грибів, то на риболовлю можна не ходити, риба не клюватиме.

Мало грибів, але багато горіхів — до холодної та сніжної зими.

Павутина низько летить — до теплої зими, високо — до холодної.