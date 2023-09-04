04.09.2023 06:30 Рита Парфенова

Гороскоп на 4 вересня для всіх знаків зодіаку: що обіцяють зірки

Поспішати з ухваленням важливих рішень не варто. Сьогодні переважатиме логіка, тож ймовірність помилитися дуже велика.

Овен (21 березня – 20 квітня)

Овен може бути захоплений нестримним вирмом різноманітних емоцій. Весь день він прагнутиме бути в гущі подій і при цьому не раз опиниться в центрі уваги. Ну а привернути до себе увагу буде досить просто – досить торкнутися у розмові теми багатства та успіху. Все, що пов'язано з великими грошима чи високим становищем у суспільстві, цього дня викликатиме особливо активний відгук у оточуючих. На цьому ґрунті Овну не так вже й важко буде знайти однодумців і зійтися з цікавими людьми.

Телець (21 квітня – 21 травня)

Тільцеві краще не давати волі своїй мові: є можливість наговорити близьким людям стільки зайвого, що це стане серйозним випробуванням для стосунків. Проста задушевна розмова може швидко і непомітно перейти на стадію розмови на підвищених тонах або навіть биття посуду. Щоб не доводити до цього, у спілкуванні з близькими уникайте слизьких тем і в жодному разі не переходьте на особи!

Близнюки (22 травня – 21 червня)

Цей день у Близнюків обіцяє пройти за нескінченними розмовами. Розмови ж ці обертатимуться головним чином навколо теми успіху та грошей, а також роздумів про те, чому всього цього Близнюкам так не вистачає. Не виключено, що в одній із таких задушевних бесід Близнюки й самі не помітять, як прикрасять свої переваги настільки, що надовго знайдуть славу фантазера.

Рак (22 червня – 23 липня)

Ось день, коли благополуччя Рака може рішуче змінитися, – і не обов'язково на краще! Йому як ніколи потрібно бути обережними в будь-яких питаннях, пов'язаних з грошима. Не завадить Раку також бути уважнішими і у стосунках із коханою людиною. На жаль, навіть невелике непорозуміння може викликати цілу бурю, заспокоїти яку буде вкрай складно.

Лев (24 липня – 23 серпня)

Плани Лева можуть неабияк грішити мегаломанією або, в крайньому випадку, гігантизмом. Якщо Лев не хоче опинитися біля розбитого корита, йому не заважає бути скромнішим і якось порівнювати свої амбіції зі своїми можливостями. Не слід забувати, що Наполеонівські плани – це, звичайно, чудово, але не всі Наполеони добре завершили свою кар'єру.

Діва (24 серпня – 23 вересня)

Обставини щоразу перекидатимуть плани Діви, змушуючи її плисти проти течії. Сама ж Діва в ці моменти може відчувати дивну пасивність та небажання сперечатися з обставинами. На жаль, піддавшись таким настроям, Діва ризикує набити чимало шишок. Так що хочеш не хочеш, а плисти проти течії все одно доведеться!

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

День у Терезів повністю залежатиме від того, з якої ноги вони встануть. Встануть з потрібної - день складеться чудово у всіх відносинах і пройде не просто добре, а дивовижно. Ну а встануть не з тієї ноги - весь день все валитиметься з рук. Тож, прокинувшись уранці, придивіться, і якщо запідозрили, що встали не з тієї ноги, лягайте знову. Раптом удруге пощастить більше?

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Скорпіонові знадобиться вся його витримка! На жаль, цього дня навіть невеликий спалах гніву може перерости у справжній ураган, який зараз перекреслить усі справи та плани Скорпіона. Одним словом, цього дня Скорпіонові краще уникати будь-яких сильних емоцій. А якщо він все ж таки відчує, що ось-ось готовий вибухнути, йому треба спробувати вмовити свій організм відкласти цей вибух хоча б до завтра. Завтра буде легше.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

Голова Стрільця буде буквально переповнена різними планами та проектами! І це чудово, бо саме цього дня доля дає Стрільцеві максимальні шанси на реалізацію цих планів. Постарайтеся тільки не розмінювати багаті можливості цього дня на зовсім дрібниці. Не слід уникати великих та гучних компаній. Навпаки, успіх чекає на вас саме там.

Козеріг (22 грудня – 20 січня)

Козерогу не варто розпалювати свої пристрасті, бо це за нього робитимуть інші. Весь день Козерога здаватиметься, що оточуючі тільки й зайняті тим, щоб грати на його нервах. Це не так! Насправді в оточуючих повно своїх власних справ. Ну а на нервах Козерога вони гратимуть лише час від часу.

Водолій (21 січня – 19 лютого)

Протягом дня Водолій не раз може випробувати справжнє сум'яття почуттів. Якісь події чи несподівана зустріч може викликати в нього справжню шквал емоцій! Може, навіть, цього дня в його душі спалахне пристрасть, що всепоглинає. Однак які б почуття не вирували в серці Водолія, краще не робити поспішних висновків: буквально через день-два обставини, можливо, зміняться. А можливо, і ні.

Риби (20 лютого – 20 березня)

Весь день Риби можуть бути схильні до такої недуги, як нестримність у дрібницях. У великому зі стриманістю у Риб теж будуть проблеми, проте їхня реакція на дрібниці виглядатиме зовсім гіпертрофовано, а іноді й комічно. Найдоречнішим для Риб було б спробувати звертати численні непорозуміння та безглуздість цього дня жартома. Реагувати на них спокійно та адекватно їм все одно не вдасться.