04.09.2023 07:30 Рита Парфенова

4 вересня: яке сьогодні свято, прикмети, традиції та заборони дня

4 вересня в Україні вшановуватимуть митних брокерів.

Цього дня у 1992 році було затверджено наказ Державного Митного Комітету, що регламентує діяльність таких фахівців.



Професійні митні брокери виступають провідниками між своїми замовниками і державою при проходженні товарів через кордон. У їх обов’язки входить повний супровід вантажу, включно з підготовкою необхідної документації, контролем над оформленням товарів і оплатою мита.



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Сьогодні відзначають Міжнародний день захисту слабких. Цього дня можна не соромлячись говорити з друзями про свої слабкості або, навпаки, допомагати справлятися зі слабкостями іншим.

Традиції дня

У давні часи люди вважали, що в цей день переважає негативна енергетика й існували повір’я, нібито нечиста сила приходила на луки, щоб задля розваги розкидати сіно. Щоб уберегти добро, люди влаштовували варту, а от у ліс цього дня не ходили.

Що не можна робити 4 вересня

Не можна ходити в ліс і бігати босоніж по траві.

Не рекомендують давати і позичати гроші.

Також радять не переїдати і не сваритися.

Також цього дня

У 1781 році 44 іспанські поселенці заснували Лос-Анджелес. Перше поселення на місці Лос-Анджелеса було закладено іспанськими місіонерами 4 вересня 1781 року та названо «Місто Богоматері, Цариці Ангелів» – Ель-Пуебло-де-Лос-Андхелес.



1874 – народився хірург Олександр Вишневський. Масляно-бальзамічна пов'язка (мазь Вишневського), запропонована Вишневським у 1927 році, застосовується з успіхом для лікування ран і сьогодні.



1882 – у Нью-Йорку Томас Едісон включив перше у світі комерційне електричне освітлення (загалом налічувалося 85 платних клієнтів).



1888 – Джордж Істман отримує патент на фотокамеру, що заправляється фотоплівкою, та реєструє торговий знак «Кодак».



1913 – останнє велике географічне відкриття. Експедиція на криголамах «Таймир» та «Вайгач» під керівництвом Бориса Андрійовича Вількицького відкрила Землю Миколи II та острів Цесаревича Олексія (нині Північна Земля).



1928 – Раднарком України затвердив новий український правопис (діяв до 1933 року).



1959 – У США у продажу з'являється новинка – колготки.



1978 – народився Вес Бентлі, американський кіноактор («Краса по-американськи», «Чотири пера», «Примарний гонщик» та ін.).



1981 – народилася Бейонсе Ноулз, американська виконавиця у стилі R&B, музичний продюсер, актриса («Остін Пауерс», «Рожева пантера»), танцівниця та модний дизайнер.



1991 – над будівлею Верховної Ради у Києві вперше піднято синьо-жовтий прапор.



1998 – Ларрі Пейдж та Сергій Брін заснували компанію «Google».

Іменини відзначають:

Анфіса, Аріадна, Олександр, Олексій, Опанас, Василь, Гавриїл, Іван, Іларіон, Ісаакій, Макар, Михайло, Федір, Фелікс.