Прогноз погоди у Харкові на 5 вересня

Зранку хмари зникнуть, та протягом усього дня у Харкові буде стояти ясна погода. Суттєвих опадів не передбачається.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.
5 вересня очікується мінлива хмарність. Вночі короткочасний дощ. Вдень невеликий короткочасний дощ.
Вітер північно-східний, 7–12 м/с.
Температура повітря: вночі 14–16°, вдень 24–26°
Сприятливий день, щоб упорядкувати свої справи та відносини. І вам, і оточуючим сьогодні буде легше зберегти рівновагу та знайти із співрозмовником спільні інтереси.
Зранку хмари зникнуть, та протягом усього дня у Харкові буде стояти ясна погода. Суттєвих опадів не передбачається.
Міжнародний день благодійності відзначається щорічно 5 вересня.
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