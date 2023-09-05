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05.09.2023  06:00   Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 5 вересня

Зранку хмари зникнуть, та протягом усього дня у Харкові буде стояти ясна погода. Суттєвих опадів не передбачається.

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Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

5 вересня очікується мінлива хмарність. Вночі короткочасний дощ. Вдень невеликий короткочасний дощ.

Вітер північно-східний, 7–12 м/с.

Температура повітря: вночі 14–16°, вдень 24–26°

Народні прикмети

  • Якщо з’явилась ранкова паморозь, то зима настане рано.
  • Якщо ще нема ранкової паморозі, то до кінця вересня буде тепло.
  • Дощ з громом цього дня віщують теплу осінь та холодну зиму.
  • Погоду цього дня у далекі часи передбачали журавлі: якщо вони на південь потягнули, то зима прийде рано; якщо ж журавлі полетять низько – зима буде теплою; полетять високо – холодною; якщо летять низько, швидко, мовчки – чекайте незабаром негоди.
Тэги:  прогноз погоди, погода, харків
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