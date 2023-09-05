05.09.2023 06:30 Рита Парфенова

Гороскоп на 5 вересня для всіх знаків зодіаку: що обіцяють зірки

Сприятливий день, щоб упорядкувати свої справи та відносини. І вам, і оточуючим сьогодні буде легше зберегти рівновагу та знайти із співрозмовником спільні інтереси.

Овен (21 березня – 20 квітня)

Доля готова надати Овну чи не всі можливі шанси для того, щоб хоч би на сходинку піднятися у громадській ієрархії. Ні, напевно, ситуації, яку Овен не зміг би витончено розрулити, отримуючи з цього максимальну вигоду для себе. Єдине, що можна порадити Овну, то це не втрачати контроль над емоціями і не надто піддаватися азарту.

Телець (21 квітня – 21 травня)

Телець може з головою поринути у вирішення домашніх питань. І треба сказати, що вирішуватиметься ці питання набагато легше, ніж звичайно. Взагалі атмосфера у вашому будинку обіцяє бути досить позитивною, і причиною цього буде ваша здатність залагоджувати непорозуміння та конфлікти ще на ранніх стадіях. Якщо ж у стосунках із близькими у Тельця накопичилися якісь проблеми, чудовий день для того, щоб поговорити до душі та все виправити.

Близнюки (22 травня – 21 червня)

Близнюкам захочеться бути повноправним господарем не лише свого життя, а й своїх думок та планів. Цього дня їм марно давати (а тим більше нав'язувати) якісь поради – Близнюки однаково зроблять по-своєму. Самі ж Близнюки при цьому можуть бути на диво щедрими на поради іншим. Що ж, можливо, серед цих порад виявляться й цінні. У будь-якому разі на конфлікт Близнюки не налаштовані і будь-які розбіжності готові спокійно пережити.

Рак (22 червня – 23 липня)

У всьому, що стосується грошей і почуттів, Рак буде господарем становища. Достатньо зберігати внутрішню рівновагу (а зірки якраз до цього й схиляють), і справи Рака в цей день будуть складатися позитивно. Можна навіть поговорити з начальником про черговий додаток до зарплати – головне, щоб аргументи при цьому були переконливими і не надто емоційними.

Лев (24 липня – 23 серпня)

Лев легко може опинитися у центрі загальної уваги. І що цінно, увага це буде дуже позитивна. Леви, доля дає вам ідеальні шанси для того, щоб реалізувати свої найдальші плани і мрії! Іншими словами, зараз саме час брати бика за роги. Ну а через брак бика цілком підійдуть оточуючі, яких Лев здатний легко схилити на свій бік.

Діва (24 серпня – 23 вересня)

Хтось неодмінно намагатиметься маніпулювати Дівою. При цьому зроблено це буде витончено – Діва може навіть не помітити, як виявиться під впливом якогось вмілого ляльковода. Якщо ви не хочете весь день протанцювати під чужу дудку, вам не завадить більш критично ставитися до слів оточуючих і в розмові з ними частіше вживати слово «ні».

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Весь день Терезам буде чогось не вистачати. І начебто день буде як день, і справи як справи, а в душі хочеться чогось незвичайного, екстраординарного. Навколишня дійсність такого шансу не надасть, так що Терезам залишиться сподіватися в цьому питанні тільки на себе. Цілком можна самотужки затіяти щось екстравагантне. Але тільки в міру! Перебір не вітається.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Скорпіонові неодмінно захочеться зробити щось потрібне і корисне. Більше того, захочеться настільки, що він не зможе утриматись від спокуси підключити до цього оточуючих, насамперед своїх домашніх. Найпростішим рішенням буде затіяти вдома перестановку меблів або прибирання, де кожному знайдеться свій фронт робіт. Саме подібні ініціативи Скорпіона можуть бути сприйняті якщо і не з розумінням, то хоч би без зайвого ремствування.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

Справи у Стрільця обіцяють складатися легко та без зайвих потрясінь. Цього дня ваша самоорганізація може здивувати не лише оточуючих, а й вас. До того ж у Стрільця прокинеться здатність знаходити щось цікаве в звичайнісіньких заняттях. Це чудовий день для того, щоб довести до реалізації якщо і не всі, то хоча б деякі їхні плани!

Козеріг (22 грудня – 20 січня)

Козеріг може наочно переконатися, що життя – це не гра в солдатики, і оточуючі аж ніяк не налаштовані виконувати роль слухняних ляльок у його задумах. Якщо до середини дня бажання командувати та маніпулювати людьми у Козерога не пропаде, то найрозумнішим рішенням буде застосувати його в якійсь комп'ютерній іграшці. Реалізувати свої командирські нахили іншим способом шансів мало.

Водолій (21 січня – 19 лютого)

День обіцяє щедро наповнити Водолія позитивною, творчою енергією! Його почуття та думки нарешті прийдуть у гармонійну рівновагу. Цього дня Водолій навряд чи згадає, що таке нудьга, а будь-які ухвалені ним рішення відрізнятимуться мудрістю та виваженістю. Водолій здатний переконливо і красиво обґрунтувати будь-яку свою думку, чи то ідея купити щось незвичайне чи пропозицію підвищити йому зарплату.

Риби (20 лютого – 20 березня)

Загалом енергетика цього дня сприятлива практично для будь-яких справ та починань. Жаль тільки, що саме у Риб досягне апогею їх надмірна реакція на дрібниці. Через це Риби ризикують упустити численні можливості, які щедро надає цей день, розмінявши всю свою енергію на дрібниці. Запорука успіху проста: забудьте про дрібниці, зосередьтеся на чомусь дійсно важливому.