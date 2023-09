05.09.2023 07:30 Рита Парфенова

5 вересня: яке сьогодні свято, прикмети, традиції та заборони дня

Міжнародний день благодійності відзначається щорічно 5 вересня.

Міжнародний день благодійності встановили резолюцією Генеральної Асамблеї ООН 2013 року. Таким чином ООН наголошує на важливості благодійництва та волонтерської діяльності, а також привертає увагу до проблем людей, пов'язаних із гуманітарними кризами.



Дата святкування приурочена до роковин смерті лауреата Нобелівської премії миру 1979 року «за діяльність на допомогу стражденній людині» матері Терези Калькуттської, чия подвижницька діяльність в Індії та інших країнах світу зробила вагомий внесок у розвиток благодійності та подолання злиднів на планеті.



Свято має звернути увагу громадськості на роль різних благодійних організацій та окремих осіб у подоланні злиднів та гострих гуманітарних криз, заохочувати взаємодію благодійних фондів різних країн. Для популяризації благодійного та подвижницького руху цього дня проводиться ціла низка тематичних просвітницьких та пропагандистських заходів.

Прикмети дня

5 вересня відзначається день святого Лупа. У народі його називали «брусничник». З ягід готували пироги, варення, компоти та пастилу.

Що не можна робити 5 вересня

Вважається, що цього дня не можна лінуватися і брати гроші в борг.

Також рекомендують не відмовляти нужденним.

Не варто цього дня розпочинати нові справи та звільнятися зі старої роботи.

Також цього дня

1666 – закінчилася Велика лондонська пожежа, що тривала 3 дні. Згоріло близько 10 тис. будівель, при цьому відомо лише про 16 загиблих.



1944 – у Лондоні відбулося підписання договору про утворення економічного союзу Бенілюкс – його підписали представники ще частково окупованих Німеччиною держав – Бельгії, Нідерландів та Люксембургу.



1946 – народився Фредді Мерк'юрі (Фарух Балсара), лідер легендарної «Queen».



1951 – народився Майкл Кітон (справжнє ім'я Майкл Джон Дуглас), американський кіноактор («Бетмен», «Повернення Бетмена», «Немає слів», «Екстренні заходи»).



1964 – гурт «The Animals» зайняв перше місце в американському хіт-параді зі своєю версією пісні «The House of the Rising Sun» (Народна американська пісня, балада; іноді називається також «Блюз сонця, що сходить». Версія The Animals увійшла (під № 122) у Список 500 найкращих пісень усіх часів журналу Rolling Stone (2004).



1967 – Указ Президії ЗС СРСР «Про громадян татарської національності, які проживали в Криму» зняв із кримських татар «загальні звинувачення» у поголовній співпраці з фашистськими окупантами, але їм, як і раніше, заборонялося повернення на півострів.



1972 - палестинська терористична організація "Чорний вересень" захопила команду Ізраїлю під час Олімпійських ігор у Мюнхені.



1973 – народилася Роуз Макгоун, американська актриса («Крік», «Грайндхаус», «Доказ смерті», одна із сестер-відьмочок у серіалі «Зачаровані»).



1979 – народився Андрій (Sun) Запорожець, український співак, виконавець музики у стилях ф'южн, фанк та реггі. Лідер рок-групи SunSay. Колишній учасник гурту «5'Nizza» (2000–2007), також був запрошеним учасником гурту «Lюк» (2003–2004).



1991 – відбувся перший відкритий фестиваль кіно країн СНД та Балтії – «Кіношок»



1998 – вперше за свою довгу історію гурт Aerosmith очолив



1998 – вперше за свою довгу історію гурт Aerosmith очолив американський хіт-парад з піснею "I don't Want to Miss a Thing", саундтреком до фільму "Армагеддон".



2014 – у засідці під селами Весела Гора та Кольорові Піски на Луганщині українські війська втратили 42 особи загиблими та зниклими безвісти.



2018 – всеукраїнська жалоба через 100-річчя від початку «червоного терору» – репресивну політику комуністичного режиму.



2019 – заявлено про початок роботи Вищого антикорупційного суду, створення якого зі статусом спеціального, суперечить нормам Конституції України.

Іменини відзначають:

Дмитро, Єлизавета, Єфрем, Іван, Лаврентій, Микола, Павло, Федір.