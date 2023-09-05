05.09.2023 08:20 Рита Парфенова

Ворог обстрілює населені пункти Харківщини

Про стан бойових дій на Харківщині вранці 5 вересня 2023 року поінформували у Генштабі ЗСУ.

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на Генштаб ЗСУ, бойова обстановка на Харківщині наступна.

На Слобожанському напрямку противник здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів

Вільхуватка,

Вовчанськ,

Вовчанські Хутори,

Гатище,

Огірцеве,

Тернова,

Уди.

На Куп’янському напрямку противник завдав авіаційного удару в районі села Бударки Вовчанської громади. Артилерійських обстрілів противника зазнали понад 15 населених пунктів, серед них:

Берестове,

Дворічна,

Кіндрашівка,

Кислівка,

Піщане,

Синьківка,

Фиголівка.

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині ввечері 4 вересня 2023 року.