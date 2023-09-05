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05.09.2023  08:20   Рита Парфенова

Ворог обстрілює населені пункти Харківщини

Про стан бойових дій на Харківщині вранці 5 вересня 2023 року поінформували у Генштабі ЗСУ.

обстріл
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Генштаб ЗСУ, бойова обстановка на Харківщині наступна.

На Слобожанському напрямку противник здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів

  • Вільхуватка,
  • Вовчанськ,
  • Вовчанські Хутори,
  • Гатище,
  • Огірцеве,
  • Тернова,
  • Уди.

На Куп’янському напрямку противник завдав авіаційного удару в районі села Бударки Вовчанської громади. Артилерійських обстрілів противника зазнали понад 15 населених пунктів, серед них:

  • Берестове,
  • Дворічна,
  • Кіндрашівка,
  • Кислівка,
  • Піщане,
  • Синьківка,
  • Фиголівка.

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині ввечері 4 вересня 2023 року.

Источник:   Генштаб ЗСУ
 Тэги:  генштаб, харків, агрессия россии
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