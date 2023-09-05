Ворог обстрілює населені пункти Харківщини

Про стан бойових дій на Харківщині вранці 5 вересня 2023 року поінформували у Генштабі ЗСУ.
На Слобожанському напрямку противник здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів
На Куп’янському напрямку противник завдав авіаційного удару в районі села Бударки Вовчанської громади. Артилерійських обстрілів противника зазнали понад 15 населених пунктів, серед них:
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині ввечері 4 вересня 2023 року.
Комментариев: 0
Сприятливий день, щоб упорядкувати свої справи та відносини. І вам, і оточуючим сьогодні буде легше зберегти рівновагу та знайти із співрозмовником спільні інтереси.
Зранку хмари зникнуть, та протягом усього дня у Харкові буде стояти ясна погода. Суттєвих опадів не передбачається.
Міжнародний день благодійності відзначається щорічно 5 вересня.
влажность:
давление:
ветер: