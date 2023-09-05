Під загрозою обстрілів ворога рятувальники на Харківщині гасили пожежі, викликані військовими діями

Минулої доби рятувальники 19 разів виїжджали на гасіння пожеж, три з яких спричинені ворожими обстрілами.
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на оперативну інформацію Головного управління ДСНС України в Харківській області, минулої доби на Харківщині зафіксовано 3 пожежі, спричинені ворожими обстрілами.
Об 08:36 ранку в селі Шийківка, що знаходиться в Ізюмському районі, сталася пожежа в пустуючий будівлі через обстріл ворожих сил. Площа займання становила 100 квадратних метрів. Силами п'ятерих рятувальників з Луганського гарнізону вогонь було загасено о 13:10. Ніхто не постраждав, і жертв внаслідок цього інциденту не було.
Удень після ворожих обстрілів загорілась хвойна підстилка у лісі поблизу села Глушківка Куп'янського району. До місця події о 13:32 було направлено 3 відділення 44-ї та 14-ї ДПРЧ. На час їхнього прибуття пожежа розповсюдилась на площу 5 Га. Перебуваючи під постійною загрозою нових обстрілів, рятувальники загасили вогонь о 16:45. За попередніми даними жертв та постраждалих немає. Від ДСНС було залучено 3 одиниці техніки та 12 рятувальників.
Загалом протягом доби з 4 по 5 вересня 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійсниои 28 оперативних виїздів, з яких:
Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 49 одиниць вибухонебезпечних предметів.
Комментариев: 0
Сприятливий день, щоб упорядкувати свої справи та відносини. І вам, і оточуючим сьогодні буде легше зберегти рівновагу та знайти із співрозмовником спільні інтереси.
Зранку хмари зникнуть, та протягом усього дня у Харкові буде стояти ясна погода. Суттєвих опадів не передбачається.
Міжнародний день благодійності відзначається щорічно 5 вересня.
влажность:
давление:
ветер: