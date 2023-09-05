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05.09.2023  08:42   Рита Парфенова

Під загрозою обстрілів ворога рятувальники на Харківщині гасили пожежі, викликані військовими діями

Минулої доби рятувальники 19 разів виїжджали на гасіння пожеж, три з яких спричинені ворожими обстрілами.


Фото: ДСНС

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на оперативну інформацію Головного управління ДСНС України в Харківській області, минулої доби на Харківщині зафіксовано 3 пожежі, спричинені ворожими обстрілами.

Об 08:36 ранку в селі Шийківка, що знаходиться в Ізюмському районі, сталася пожежа в пустуючий будівлі через обстріл ворожих сил. Площа займання становила 100 квадратних метрів. Силами п'ятерих рятувальників з Луганського гарнізону вогонь було загасено о 13:10. Ніхто не постраждав, і жертв внаслідок цього інциденту не було.

Удень після ворожих обстрілів загорілась хвойна підстилка у лісі поблизу села Глушківка Куп'янського району. До місця події о 13:32 було направлено 3 відділення 44-ї та 14-ї ДПРЧ. На час їхнього прибуття пожежа розповсюдилась на площу 5 Га. Перебуваючи під постійною загрозою нових обстрілів, рятувальники загасили вогонь о 16:45. За попередніми даними жертв та постраждалих немає. Від ДСНС було залучено 3 одиниці техніки та 12 рятувальників.

Загалом протягом доби з 4 по 5 вересня 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійсниои 28 оперативних виїздів, з яких:

  • 19 – на ліквідацію пожеж, з яких 3 спричинені ворожими обстрілами;
  • 3 – для надання допомоги населенню та комунальним службам;
  • 6 – інші виїзди.

Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 49 одиниць вибухонебезпечних предметів.

Раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині вранці 5 серпня 2023 року.

 

Источник:   ГУ ДСНС
 Тэги:  пожежа, обстріл, харків, дснс, агрессия россии
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