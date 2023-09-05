Поліцейські виявили правопорушників на Харківщині

Протягом останньої доби поліцейські Харківщини оперативно відреагували на 1049 повідомлень про правопорушення та події.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на начальника поліції Харківської області Володимира Тимошка.
Особовим складом ГУНП в Харківській області за підозрою у причетності до диверсійно-розвідувальних груп та у проведенні пропагандистської діяльності до територіальних підрозділів доставлені для перевірки 4 осіб.
З метою недопущення потрапляння у населені пункти нелегальної зброї та наркотичних речовин на блокпостах правоохоронці спільно з військовослужбовцями перевірили 2529 транспортних засобів.
В ході відпрацювання території міста та області поліцейські викрили 4 громадян у незаконному обігу наркотиків. У порушників вилучили наркотичні речовини.
Правоохоронці склали 3 адміністративні протоколи щодо водіїв за керування автомобілем у стані сп’яніння.
Раніше РЕДПОСТ писав що минулої доби рятувальники ДСНС 19 разів виїжджали на гасіння пожеж, три з яких спричинені ворожими обстрілами.
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Зранку хмари зникнуть, та протягом усього дня у Харкові буде стояти ясна погода. Суттєвих опадів не передбачається.
Міжнародний день благодійності відзначається щорічно 5 вересня.
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