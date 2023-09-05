У Харкові планують будувати бомбосховища для навчання дітей

В Індустріальному районі Харкова місто планує побудувати перше бомбосховище для навчання, яке відповідатиме сучасним нормативам безпеки
Про це в ефірі національного телемарафону повідомив Харківський міський голова Ігор Терехов, передає РЕДПОСТ.
За словами мера, там зможуть навчатися 450 дітей.
«Перше сховище з’явиться в Індустріальному районі. Потім в усіх районах міста Харкова будуватимемо подібні бомбосховища, щоб наші діти мали змогу повноцінно навчатися», - зазначив Ігор Терехов.
Всього, за словами мера, у Харкові привели до ладу 2,6 тис. найпростіших укриттів, де прибрали сміття, провели світло, поставили вогнегасники та питну воду.
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Міжнародний день благодійності відзначається щорічно 5 вересня.
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