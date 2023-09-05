05.09.2023 09:33 Рита Парфенова

У Харкові планують будувати бомбосховища для навчання дітей

В Індустріальному районі Харкова місто планує побудувати перше бомбосховище для навчання, яке відповідатиме сучасним нормативам безпеки



РЕДПОСТ

Про це в ефірі національного телемарафону повідомив Харківський міський голова Ігор Терехов, передає РЕДПОСТ.



За словами мера, там зможуть навчатися 450 дітей.



«Перше сховище з’явиться в Індустріальному районі. Потім в усіх районах міста Харкова будуватимемо подібні бомбосховища, щоб наші діти мали змогу повноцінно навчатися», - зазначив Ігор Терехов.



Всього, за словами мера, у Харкові привели до ладу 2,6 тис. найпростіших укриттів, де прибрали сміття, провели світло, поставили вогнегасники та питну воду.

Раніше РЕДПОСТ писав, що 4 вересня на території кількох станцій Харківського метрополітену розпочався навчальний процес. Для цих потреб облаштували спеціальні класи, які дозволять повною мірою опанувати шкільну програму.